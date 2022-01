Et absurd OL-drama

Simen Hegstad Krüger sitter isolert på et hotellrom i Italia. Han var ute på treningstur og følte seg helt frisk da han fikk beskjed om sin positive test og at dermed hans forsvar av tremilsgullet om en drøy uke ryker. Heidi Weng er kanskje den utøveren som har tatt smitten med største alvor. Hun ble først rammet.

På rommene rundt disse sitter utøvere som med frykt avlegger neste test i visshet om at positivt svar ødelegger også deres OL-planer. Det er russisk rulett i toppidrettsversjon. Det er knapt en nyhet lenger at kjente og ukjente blir smittet, men for en OL-utøver får det katastrofale konsekvenser. Og ordet katastrofe brukes da i den bobla dette sirkuset befinner seg i. Det ble en nyhet at Johannes Høsflot Klæbo kom seg hjem i privatfly. Kommer resten etter lørdag?

Hvis Simen Hegstad Krüger gikk på Dagsavisens nettside torsdag kveld, kunne han lese at Oslos helsebyråd Robert Steen meddelte at smitten ikke lenger regnes som farlig. Den skal behandles som en helt vanlig mild luftveisinfeksjon. Mange føler seg ikke syke i det hele tatt. Akkurat som norske langrennsløpere som sitter fanget i Italia. Og som er pålagt ti dagers isolasjon på grunn av et regelverk som ikke er tilpasset virkeligheten.

For nyhetshungrige OL-interesserte får vi tidenes opptakt til et mesterskap. Hver dag fremover vil vi få store og små nyheter om neste utøvere som er satt ut av spill, i Norge eller internasjonalt. Hvor mange OL-favoritter felles den neste uka? For i Kina lever man fortsatt etter nullvisjonen. Ingen omikronsmitte skal komme inn i landet. Bare i Norge, som befolkningsmessig ville utgjort en bydel i Beijing, har det de siste dagene vært om lag 25.000 smittede daglig.

Det er ingen menneskerettighet å få starte i OL. Men det burde være en rettighet for dem som har kvalifisert seg og ikke har gjort noe galt på veien. Vi har mange eksempler på utøvere som urettmessig er blitt hindret OL-start. For fire år siden rammet det enkelte russiske utøvere som ble straffet kollektivt for den statsorganiserte dopingen i Sotsji fire år tidligere.

Tyske idrettsledere stiller berettigede spørsmål om muligheten for å manipulere smittetestene. Vi befinner oss i kynismens høyborg og ser man mulighetene, utnytter mange dem. Dopingtestene er per i dag helt i skyggeland av de testene som akkurat nå skiller mellom start og stopp.

Parallelt med galskapen vil evalueringen også fortsette i den norske OL-troppen. Hvordan kunne dette skje? Hvor smart var det å legge siste treningsleir til et smitteområde i Italia? Etterpåklokskapen lever. Også lurer vi fortsatt på hvorfor nesten bare norske utøvere er truffet foreløpig. Er det fordi norske utøvere tester seg mer enn andre? Får vi en internasjonal oppblomstring når utøvere fra hele verden nå kommer til OL-byen og det strenge testregimet der?

All bagasjehåndtering på flyplassen i Beijing skjer utendørs. (Heiko Junge/NTB)

Fredag landet den første norske OL-charteret i Beijing og spenningen var den samme om bord der. Hvem får påvist smitte etter neste test? De blir sendt rett inn i isolasjon der samfunnet utenfor OL-ringene er utilgjengelig. Øvelsene de skal konkurrere i går uten publikum. Mediefolkene kan velge mellom å innta sine måltider på hotellrommet eller i enkelte pressesentrene der maten tilberedes og serves av roboter.

Det eneste positive med dette er at den nøytrale tilskueren får mer uforutsigbare øvelser. Siste konspirasjonsteori er at Kina og IOC holder fast ved dette regelverket for at hjemmenasjonen endelig skal hevde seg i vintersport. Vi lar den ligge. Kina ville ha vinter-OL for å løfte vintersporten. Nå har de mer enn nok med å håndtere smitte foran den kinesiske nyttårsfeiringen i neste uke som er en større begivenhet enn vinterleker.

Vinter-OL i 2022 er og blir et absurd teater som burde vært utsatt. Det skjer ikke. Ilden tennes fredag 4. februar klokka 13.00, norsk tid.

[ Her er hele OL-programmet, dag for dag ]

































