Skiforbundet: – Overrasket over at LO ikke har tatt kontakt med oss

Fredag offentliggjorde LO at de midlertidig stanser pengestøtten til Norges Skiforbund. Hoppsponsoren mener at håndteringen av konflikten med sportssjef Clas Brede Bråthen er et brudd på samarbeidsavtalen og mener at de har støtte fra jusprofessor Geir Woxholt i det.

– Vi synes det er overraskende at LO ikke har tatt kontakt med oss før de gikk til mediene, og siden vi ikke har hatt mulighet til å sette oss inn i saken blir det vanskelig å kommentere dette i detalj. Men vi har også gjort oss noen betraktninger, og vi ønsker å sette oss ned sammen med LO. Da må de være villig til å møte oss, sier skipresident Røste til NTB.

Vanskelig

Røste sier at det har vært vanskelig å få til et møte der de har kunnet diskutere saken.

– Vi har invitert til to møter med LO, og begge møtene er avlyst på kort varsel. Senest i dag skulle vi ha hatt et møte med LO som de valgte å avlyse. Vi tar gjerne en prat med LO, og vi ser ut fra det de skriver at vi har felles mål. Vi ønsker begge å tilrettelegge for hoppsporten slik at de får best mulig vilkår til å forberede seg til den kommende sesongen. Sånn sett burde vi absolutt kunne ha satt oss ned å snakke rundt samme bord. Så langt har de valgt å ikke møte oss rundt dette.

Ny avtale?

– LO sier at de ønsker seg ny tilleggsavtale som sikrer at pengene de har forpliktet seg til å betale ut for kontraktsåret 2021/2022 på en tydelig og etterprøvbar måte disponeres uavkortet til satsing på hopp for både kvinner og menn?

– Vi setter oss gjerne ned sammen med LO og viser dem dette. Det er slik i Norges Skiforbund at sponsorinntekter til de ulike grenene, de går til de ulike grenene. Sponsorpengene til hopp de går til aktiviteter i hopp, og det går vi gjerne igjennom sammen med LO.

Røste forklarer hvorfor saken er havnet på bordet til skistyret.

– Det som gjør denne saken vanskelig er at den handler om det felles arbeidsmiljøet i Norges Skiforbund. Det arbeidsmiljøet har vi et ansvar for å ivareta, og derfor ligger denne saken hos oss nå.

