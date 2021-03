Lægreid jakter historisk trippeltrøye: – Det hadde jo vært helt rått

Lægreid er nummer to i verdenscupen sammenlagt med 962 poeng, bare 25 poeng bak Johannes Thingnes Bø. I tillegg har han allerede vunnet normaldistansecupen, mens han leder jaktstartcupen fire poeng foran 27-åringen fra Stryn med to renn igjen. Lørdag er det jaktstart på programmet i Nove Mesto.

24-åringen har gjennom sesongen også båret «under 25»-trøya som følge av sine sterke prestasjoner. Den trøya er ny denne sesongen og bæres av den beste utøveren under 25 år.

Det betyr at Lægreid blir historisk hvis han vinner verdenscupen sammenlagt. Da vil han ikle seg en trøye som både er gul, rød og blå – gul for verdenscupen, rød for en av cupene og blå for «under 25».

– Jeg har mest fokus på å levere gode løp jeg kan være fornøyd med, selv nå i sesonginnspurten. Men det er gøy å være så tett på Johannes i kampen om sammenlagttrøya. Han er jo verdens beste skiskytter, sier Lægreid til NTB.

– Når det er sagt, hadde det jo vært utrolig kult å ha den trøya i blått, gult og rødt. Det har ingen klart før. Kunne jeg klart det denne sesongen, hadde det betydd mye. Det er et mål for meg å få det til.

Han har også mulighet til å gjøre det samme neste sesong, ettersom han er under 25 år idet man går inn i 2021/22-sesongen.

– Man vet aldri når man får muligheten til å vinne verdenscupen sammenlagt igjen. En trippel variant hadde vært drømmen, men da må jeg ha fullt fokus resten av sesongen. Det er mye som må gå min vei, men jeg krysser fingrene og har troen.

– Å ha tre farger på trøya, hadde jo vært helt rått, fastslår Norges skiskytterkomet.

