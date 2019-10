Lagerbäck og Ødegaard: – Dette var vår beste kamp

Av Sjur Natvig

Den 13. kampen ga 1-1 mot Spania etter utligning på overtid.

– Det er nok den beste kampen vi har gjort, når vi tenker på motstanderens kvalitet. Bare i korte perioder hadde vi problemer. Det var fantastisk innsats av spillerne. Vi hadde kanskje ikke flere klare sjanser enn Spania, men vi hadde masse halvsjanser, sa Lars Lagerbäck på pressekonferansen sent lørdag kveld.

– Det var en kamp som kunne endt hvordan som helst. Spania kunne ha vunnet, men det kunne vi også.

Ikke bare er han fortsatt ubeseiret på Ullevaal (åtte seirer, fem uavgjorte), Norge stoppet Spanias rekke på 15 strake seirer i EM- og VM-kvalifisering. Forrige poengtap var 1-1 i Italia for tre år siden.

Skrøt av backene

– Jeg er fornøyd med det aller meste i dag. Det er noen få ting jeg er litt misfornøyd med, men jeg har full forståelse for at det ble slik, sa Lagerbäck.

– I pausen snakket vi om at vi skulle holde oppe kvaliteten på forsvarsspillet, og at vi skulle fortsette å få fram Omar (Elabdellaoui) og Haitam (Aleesami) så mye. Tanken var at de skulle inn bak Spanias sidebacker, eller trykke dem ned. Haitam og Omar var veldig gode i dag.

Da Norge fikk straffespark på overtid, var han mest opptatt av å roe ned alle på benken.

– Kanskje var det barnslig, for jeg tror ikke det ville påvirket Josh (King), men vi skal holde oss rolige på siden og ikke skape stressignaler med vårt kroppsspråk, sa han.

Det var grunn til stress, for med tap ville Norge vært nesten ute av dansen i kampen om 2.-plass i gruppen. Nå lever håpet igjen, selv om laget må ha mye hjelp.

Håper på hjelp

– Vi må konsentrere oss om våre kamper og vinne dem, og så må vi ha hjelp. Spania må slå Sverige tirsdag, og i november må vi håpe at Romania tar poeng fra dem. Det kan jo være at Sverige får det vanskelig i Romania om vi har greid å vinne der først, sa han.

– Det er klart vi skal være optimister. Jeg pleier å kalle meg selv realistisk optimist, så kan vi diskutere hvor stor sjansen virkelig er.

Håvard Nordtveit måtte ut etter en halvtime. Lagerbäck kunne ikke svare på hvordan midtstopperen ligger an foran tirsdagens kamp i Romania.

– Jeg vet bare at han fikk en smell i brystkassen. Jeg har ikke snakket med ham eller medisinerne. Det får vi ta i morgen, sa han.

Ødegaard skrøt av publikum

Martin Ødegaard var stolt og skrøt av Ullevaal-stemningen.

– Jeg synes det er en meget bra landskamp mot et av verdens beste landslag. Jeg sa etter Sverige at det var den beste landskampen jeg hadde vært med på. Det kan jeg si også etter denne, sa Ødegaard i intervjusonen.

– Vi kan være utrolig stolte av dette, la han til.

Norge utlignet på overtid etter at Joshua King scoret på straffe.

– Spania scorer egentlig på noe som ikke er en sjanse engang. Jeg synes de var litt farlige i starten, men etterpå synes jeg at vi var farligst, sa Ødegaard.

Spanias største avis, Marca, hadde Ødegaard som en av seks norske spillere som fikk to stjerner (tre er best) på spillerbørsen.

– Den stemningen som var etter at vi utlignet, har jeg aldri vært med på på Ullevaal. Det er et samhold på laget og med publikum som føles veldig spesielt, sa han.

Spanias sjef: – Fornøyd

Spanias landslagssjef Robert Moreno så seieren glippe på overtid, men han lever godt med kvalifiseringens første poengtap.

– Jeg synes vi gjorde en god kamp, men vi fikk litt problemer mot slutten da Norge satte inn to tunge og høye spisser som er gode i feltet. Vi holdt ballen i laget for å dra ut tiden, men på overtid kom et langt oppspill vi ikke håndterte, sa han.

– Vi kom for å vinne, men det ble ett poeng. Det er godt nok med tanke på stillingen i EM-kvalifiseringen, men vi kan ikke være helt fornøyde.

Moreno mener at Spania burde ha punktert kampen tidligere.

– Lag som ligger under er nødt til å satse med flere mann i angrep. Jeg synes vi hadde god kontroll, men så kommer det alltid en fase hvor lag som risikerer mye kommer til sjanser. Vi hadde muligheter til å avgjøre før sluttfasen, men så kom vi litt i nød mot slutten, sa han.

Det var Spanias første poengtap i en kvalifisering siden 1-1 mot Italia i Torino 6. oktober 2016. Siden hadde laget vunnet 15 kvalifiseringskamper på rad. Forrige tap kom for over fem år siden, mot Slovakia. Fasit siden da er 24 seirer og to uavgjorte.

Moreno skrøt av lagkaptein Sergio Ramos, som lørdag satte spansk rekord med sin 168. landskamp.

– Han er en fantastisk profil å ha i laget vårt, sa Moreno, som tirsdag må unnvære Ramos i bortekampen mot Sverige. Årsaken er det gule kortet stopperen pådro seg på Ullevaal. Det var hans tredje i kvalifiseringen.

Moreno sendte på banen et lag med spillere fra 11 ulike klubber.

– Det er en ny situasjon og betyr at det er spanske spillere i veldig mange gode miljøer. Jeg skulle gjerne se at det var 7-8 spillere fra samme lag på høyt nivå, men slik er det ikke nå, sa han.