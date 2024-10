Solberg-assist da Färjestad vant i CHL

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den NHL-draftede nordmannen spiller for Karlstad-klubben på en låneavtale med Anaheim Ducks. 18-åringen leverte assist på David Tomaseks 2-0-mål i midtperioden.

Tsjekkeren Tomasek var kampens store spiller og scoret alle hjemmelagets mål. Etter at gjestene utlignet med to sene overtallsmål mens Tomasek satt utvist for slashing, tok han ansvar og scoret vinnermålet i power play etter 1.19 i forlengningen.

Etter seieren er det klart at Färjestad vil toppe tabellen i CHLs ligaspill også etter fullført nest siste runde. De to nærmeste konkurrentene er tre poeng bak og har også spilt fem kamper.

Skellefteå, som snart får Michael Brandsegg-Nygård i laget på låneavtale fra Detroit Red Wings, vant 4-2 over ungarske Fehérvár med et svært ungdommelig lag. Hele ni juniorspillere var hentet opp i A-laget, og flere av dem leverte på høyt nivå.

Det ble en klar seier over de poengløse gjestene, ved hjelp av et svært uvanlig mål. Anton Heikkinen scoret da pucken traff ham i bakhodet og spratt i mål. Aftonbladet viste at han på benken feiret med en ispose mot hodet.

Brandsegg-Nygård og Solberg ble i sommer de to første nordmenn som er valgt i 1. runde av NHL-draften. Førstnevnte var med i hele Detroit Red Wings' sesongoppkjøring, men etter siste treningskamp ble det klart at han lånes ut til Skellefteå i stedet for å bli med når laget innleder NHL-sesongen torsdag.

Storhamar spiller sin nest siste CHL-ligakamp onsdag borte mot Lausanne.

