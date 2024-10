Ukas Oslo-lag: MS og Hasle-Løren med sesongens første seiere

Kamper spilt

Onsdag, 25. september: Ski - Grüner 1-7, Hasle/Løren - Ringerike 0-8.

Torsdag, 26. september: VIF - Lillehammer 5-1.

Fredag, 27. september: Grüner - Manglerud Star 1-2 (etter forlengning).

Lørdag, 28. september: Hasle-Løren - Kongsvinger 4-2.

Søndag, 29. september: VIF - Stjernen 7-3.

Ukas Oslo-lag

Målvakt

Oscar Darnell (Manglerud Star)

Sto en fenomenal kamp da Manglerud Star beseira Grüner i sesongens første Oslo-derby. Den 21 år gamle svensken sto i veien for 43 av 44 skudd, og var helt avgjørende for at MS holdt stand i tredje periode - fikk forlengning - og til slutt vant.

Darnell, som forrige sesong sto i målet for Ski var trygg og god hele kampen igjennom. Ga omtrent ikke én eneste retur. Leverte også noen fantastiske retninger, da Grüner ved et par anledninger traff med gode tversoverpasninger. På det som tilsynelatende skulle være enkle pucker å sette i mål, hang svensken godt med hele veien over, og så også ut til å ha god kontroll også her.

Rett og slett en strålende kamp av Darnell, som fikk presentert seg skikkelig for MS-publikummet.

Backer

Tommi Taimi (VIF)

Ny strålende uke av Vålerengas finske back. Først leverte han to målgivende mot Lillehammer, før han selv satte to pucker i mål mot Stjernen. Dermed står 34-åringen bokført med 4+7 på fem kamper så langt denne sesongen. Det er tall som kun lagkamerat Teemu Lepaus kan matche på toppen av poengligaen i EHL.

Ralfs Litaunieks (Hasle-Løren)

Sto fram da Hasle-Løren overraska stort med å slå nyopprykka Kongsvinger 4-2 hjemme i Lørenhallen på lørdag. Den latviske backen var tredje sist på pucken da Hasle-Løren tok ledelsen etter ni minutter, og endte festkvelden med pluss tre i pluss/minus-statistikken.

Det ble en forsvarskamp for Hasle-Løren, men sammen med målvakt Laurynas Lubys klarte Oslo-klubben å holde stand, og tok en kruttsterk, og viktig trepoenger mot en av konkurrentene i kampen om å unngå de nederste plassene.

Center

Kristoffer Pihlqvist (Manglerud Star)

Den rutinerte svensken var tilbake i MS-drakta da Grüner sto på motsatt banehalvdel fredag. 31-åringen gjorde seg bemerka umiddelbart, da han sendte Manglerud Star i ledelsen etter 11.48, i Grünerhallen.

Svensken ga det unge MS-mannskapet en ro, og trygghet som mangla i åpningskampene mot Nidaros, og han var sentral kampen igjennom. Etter en utligning fra Grüner i 3. periode var det Pihlqvist selv som til slutt sikra seieren i forlengningen for MS.

Med andre ord; en veldig stødig retur til de gule og grønne - og en signering som kan vise seg å være gull verdt.

Løpere

Villiam Haag (VIF)

Vålerengas nye svenske har fått en knallstart på oppholdet på Jordal. 2+2 mot Lillehammer ble fulgt opp med 1+2 mot Stjernen. 3+4 på denne ukas to kamper gjør at nyervervelsen nå står med 5+5 på fem kamper.

30-åringen er med det også toppscorer i EHL, sammen med Frisks Sander Wold, og Narviks Linus Pettersson.

Alexandre Gagnon (Hasle-Løren)

Hasle-Løren ser ut til å ha funnet en diamant i sin nye kanadiske løper - Alex Gagnon. Tre fulltreffere var nok til at de til slutt beseira Kongsvinger med 4-2. 25-åringen vant på mange måter kampen aleine, men riktignok med god hjelp av en god målvakt, og oppofrende lagkamerater.

En stor kveld for både Hasle-Løren og Gagnon, som kunne innkassere tre svært viktige poeng.

Gagnon scora også i åpningskampen mot Ringerike, og står dermed med fire mål på sine tre første kamper for klubben.

Kommende kamper

Vålerenga

Torsdag: Comet - Vålerenga (18.30)

Lørdag: Vålerenga - Stavanger Oilers (18.30)

Torsdag, 10. oktober: Vålerenga - Lørenskog (18.30)

Manglerud Star

Onsdag: Manglerud Star - Grüner (19.00)

Lørdag: Manglerud Star - Ringerike (17.00)

Lørdag, 12. oktober: Ringerike - Manglerud Star (16.00)

Grüner

Onsdag: Manglerud Star - Grüner (19.00)

Lørdag: Gjøvik - Grüner (15.00)

Lørdag, 12. oktober: Grüner - Gjøvik (16.00)

Hasle-Løren

Onsdag: Kongsvinger - Hasle-Løren (19.00)

Onsdag, 9. oktober: Ski - Hasle-Løren (19.00)

Lørdag, 12. oktober: Hasle-Løren - Ski (16.00)