VIF-klare Bonsaksen tror kvartfinale blir tøft: – Større sjanse med Zucca

Onsdag ble det bekreftet at Alexander Bonsaksen er klar for Vålerenga. Nyheten om Vålerenga-kontrakten kom dagen etter at Frisk Asker meddelte at Bonsaksen ikke kom til å forlenge kontrakten.

– Det har vært veldig rart å spille mot Vålerenga, men nå er jeg bare veldig glad for at jeg fikk muligheten til å komme tilbake til Jordal Amfi igjen, sier Bonsaksen selv.

Vålerenga blir backens siste klubb. Han innrømmer at det var tøft å gå til Frisk Asker framfor Vålerenga i 2022.

– Da jeg tok valget for to år siden, hadde jeg min første kjærlighetssorg. Jeg endte med å slå meg til ro med at jeg ikke skal avslutte karrieren i Vålerenga likevel, slik jeg hadde sett for meg. Jeg trodde aldri døra skulle åpne seg igjen, men da jeg skjønte at det var muligheter merket jeg med en gang hva jeg ville, sier Bonsaksen.

– Uavhengig av andre tilbud valgte jeg å lytte til hjertet mitt nå, legger han til.

Les flere saker om ishockey her

Har kvartfinale som mål

Den tidligere landslagsspilleren har vært i Frisk siden han kom hjem fra finsk ishockey foran 2022/23-sesongen. Også for to år siden jaktet Vålerenga på Bonsaksen, men først nå passet det for begge parter.

– «Bonsa» har sterke defensive kvaliteter og spiller hardt. Han er en «100-prosent-type» som er oppofrende, med en sterk karakter både på isen og i garderoben. Han er en ledertype som drar med seg andre, og vil bli veldig nyttig for vårt lag kommende sesong, sier sportssjef Anders Myrvold.

Bonsaksen ga seg for Norge i fjor. Han stoppet på 85 landskamper. Nå skal han lede det norske folk gjennom årets hockey-VM, som Viaplays hockeyekspert foran mesterskapet i Tsjekkia. Norges beste hockeyspiller noensinne, Mats Zuccarello, har bestemt seg for å bli med i sitt første VM siden 2016.

Med seg på laget har han blant annet Patrick Thoresen, som nylig tok NM-gull med Storhamar, og USA-proffene Emil Martinsen Lilleberg og Mathias Emilio Pettersen som kommer til Praha der Norge spiller sine gruppespillskamper. Stortalentene Michael Brandsegg-Nygård og Stian Solberg spås å bli NHL-draftet i år, og sammen er målet å nå en kvartfinale.

– Det blir trolig tøft å komme seg til en kvartfinale, men med «Zucca» tilbake på laget er sjansene betydelig større. Med Zucca og Thoresen som mentorer skal det bli veldig interessant å se de nye talentene i aksjon. Kan de blomstre enda mer med «gamlingene» ved sin side?, sier den tidligere landslagsstjernen Bonsaksen i en pressemelding fra Viaplay.

Les også: Bonsaksen klar for Vålerenga-comeback: – Valgte å lytte til hjertet mitt

Tror på svenskene

Norge spiller sine gruppespillkamper i i Praha, og i første kamp på åpningsdagen står Sveits på motsatt banehalvdel. I tillegg til Sveits møter landslaget Tsjekkia, Finland, Danmark, Canada, Østerrike og Storbritannia i gruppespillet. De fire beste går til kvartfinalen, mens laget som ender sist rykker ned til B-VM.

– Vi har den samme høye og kanskje arrogante ambisjon om kvartfinalespill. Samtidig vet vi hvor jevnt det er. Små detaljer kan avgjøre om det blir suksess eller fiasko. Et dårlig skøytetak kan være nok. Det er små marginer, sier landslagssjef Tobias Johansson til Norsk Tipping.

For ett år siden kom kampene mot antatt svakere motstand i starten av mesterskapet. I år kommer de til slutt.

– Hva som er best vet jeg ikke. Vi må ta én kamp av gangen. Det er et kjedelig svar, men noe jeg har lært etter at jeg ble hovedtrener at det faktisk gjelder. Vi skal forbedre laget på hvordan vi skal spille for å vinne hver eneste, sier landslagssjefen.

Bonsaksen har Sverige og Canada som favoritter til å ta seg helt til VM-finalen i den tsjekkiske hovedstaden søndag 26. mai.

– Tre Kronor har tatt VM-gull hele 11 ganger, senest i 2018. De fem siste årene har de dratt tomhendt hjem uten noen medaljer, og jeg tror derfor vi vil se et sultent svensk lag i årets mesterskap sier Viaplay-eksperten.

Les også: Hockeylandslaget får hjelp etter Reichenbergs bortgang: – Det rammer troppen

Les også: Zuccarello klar for sitt første VM på åtte år – se hele troppen her

---

Slik sendes Norges VM-kamper

10. mai kl. 16.20: Sveits-Norge (Viaplay og V sport 1)

11. mai kl. 20.20: Norge-Tsjekkia (Viaplay og V sport 1)

13. mai kl. 16.20: Norge-Finland (Viaplay og V sport 1)

14. mai kl. 15.20: Danmark-Norge (Viaplay og V sport 1)

16. mai kl. 20.20: Canada-Norge (Viaplay og V sport 1)

19. mai kl. 15.20: Norge-Østerrike (Viaplay og TV3+)

20. mai kl. 14.20: Storbritannia-Norge (Viaplay og V sport 1)

---