Bonsaksen klar for Vålerenga-comeback: – Valgte å lytte til hjertet mitt

Det ble bekreftet på en pressekonferanse onsdag.

– Hans vinnervilje og det at han har stått i tøffe kamper gjennom hele karrieren, gir en erfaring vi har bruk for, sa assistenttrener Mats Trygg på pressekonferansen.

– Det har vært veldig rart å spille mot Vålerenga, men nå er jeg bare veldig glad for at jeg fikk muligheten til å komme tilbake til Jordal Amfi igjen, sier Bonsaksen selv.

Nyheten om Vålerenga-kontrakten kom dagen etter at Frisk Asker meddelte at Bonsaksen ikke kom til å forlenge kontrakten.

Kjærlighetssorg

– «Bonsa» har sterke defensive kvaliteter og spiller hardt. Han er en «100-prosent-type» som er oppofrende, med en sterk karakter både på isen og i garderoben. Han er en ledertype som drar med seg andre, og vil bli veldig nyttig for vårt lag kommende sesong, sier sportssjef Anders Myrvold.

Vålerenga blir backens siste klubb. Han innrømmer at det var tøft å gå til Frisk Asker framfor Vålerenga i 2022.

– Da jeg tok valget for to år siden, hadde jeg min første kjærlighetssorg. Jeg endte med å slå meg til ro med at jeg ikke skal avslutte karrieren i Vålerenga likevel, slik jeg hadde sett for meg. Jeg trodde aldri døra skulle åpne seg igjen, men da jeg skjønte at det var muligheter merket jeg med en gang hva jeg ville, sier Bonsaksen.

– Uavhengig av andre tilbud valgte jeg å lytte til hjertet mitt nå, legger han til.

Gikk gradene

Den tidligere landslagsspilleren har vært i Frisk siden han kom hjem fra finsk ishockey foran 2022/23-sesongen. Også for to år siden jaktet Vålerenga på Bonsaksen, men først nå passet det for begge parter.

Bonsaksen gikk gradene i VIF-systemet som unggutt. Han debuterte i eliteserien i 2005, og fire år senere gikk ferden til Sverige. Der spilte han for blant annet Modo og Rögle.

I 2013 var Bonsaksen tilbake på Jordal, men hans andre Vålerenga-periode varte i bare litt over ett år før karrieren fortsatte i Finland og Tyskland.

Bonsaksen ga seg for Norge i fjor. Han stoppet på 85 landskamper.

37-åringen og samboer Silje Norendal ble nylig foreldre for annen gang.

