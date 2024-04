VIFs stortalent klar for svensk toppklubb: – Riktig å ta neste steg

Vålerenga avsluttet hockeysesongen med sin beste prestasjon på Hamar gjennom de siste årene, men tapet i sudden death i finalekamp nummer fem betød at Storhamar kunne løfte bøtta for åttende gang. Både i grunnserien, og spesielt i sluttspillet, har stortalentet Stian Solberg blitt hyllet. Nå er det bekreftet at Storhamar-kampen ble hans siste for Vålerenga.

– Det er rart å forlate Vålerenga. Jeg kom til klubben som U12-spiller fra Hasle/Løren, og alt jeg har av omgangskrets og venner er tilknyttet klubben. Jeg drar herfra med utelukkende gode minner, og er takknemlig for tilliten jeg har fått gjennom hele sesongen, sier Solberg i en pressemelding.

Klar for Färjestad

Samtlige NHL-klubber har vært på plass for å speide på den talentfulle 18-åringen, som trolig blir draftet i NHL-draften i sommer. Uansett er han ferdig i Vålerenga, da han nå har signert for Färjestad.

– Färjestad er en stor klubb, og jeg ser dette som positivt for min utvikling videre. Det har vært flere alternativer, men jeg har et inntrykk av at Färjestad har troen på meg, og ønsker å bidra i min utvikling videre, forteller Solberg som også hadde flere tilbud fra svenske klubber i fjor.

– Jeg hadde tro på prosjektet til Fredrik Andersson og planen som ble lagt sammen med trenerteamet for hva jeg skulle gjøre gjennom sesongen for å ta steg videre. Den planen har vi nå fullført, og jeg føler det er riktig å ta neste steg.

– Han er et bevis på at det er mulig å bli veldig god og utvikle seg i Vålerenga. Det har vært flere spillere som har reist til Sverige i ung alder, men vi ble enige med Stian og familien at Vålerenga var den beste utviklingsarenaen. Trenerteamet vårt, med Fredrik Andersson, Mats Trygg og Joachim Svendsen, i tillegg til de han har trent med hver dag fortjener også mye ros. De har gitt Stian tillit hele veien, og latt han få prøve, feile og utvikle seg. Det er det det handler om i Vålerenga, sier sportssjef Anders Myrvold.

