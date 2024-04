Komisk selvmål sørget for VIF-seier

JORDAL AMFI (Dagsavisen): 2-1-seieren gjør at lagene nå er like langt i semifinaleserien. Mens Oilers vant første kamp i Stavanger søndag, ble det VIF-triumf etter spilleforlegning tirsdag.

Og målet var av den merkelige sorten. Selv om Mika Partanen ble kreditert målet, var det nok et selvmål. Et skudd ble til slutt truffet av en Oilers-skøyte, som til slutt endte i mål. Dermed vant VIF 2–1.

Store sjanser begge vei, men …

Det var smått utrolig at ikke Stavanger tok ledelsen etter litt over to minutter. Gjestene spilte i overtall og fikk til slutt av gårde et skudd fra blålinja. Forsøket gikk på innsiden av stolpen og ut. Stavanger-spillerne ropte febrilsk på scoring, men dommerne fikk ingen signal på klokken, som gjorde at det fortsatt sto 0–0.

To minutter senere var det VIF som spilte i overtall. Thomas Olsen fikk fyrt av et bra forsøk, men skuddet ble reddet. Like etter fikk VIF en dobbeltsjanse ved Jørgen Karterud og Mathis Olimb, men begge forsøkene ble reddet av keeper Henrik Holm.

Mest jubel i den første perioden fikk Tobias Breivold etter elleve spilte minutter. Dan Kissel kom helt alene med målvakten og prøvde å sette pucken mellom beina, men keeperen var med på notene og reddet fint. «Tuben», etterfulgt av tre-fire klapp, kom det fra VIFs supportergjeng Førsterekka.

– Våkne nå, Vålerenga, kom det fra Førsterekka.

Og det gjorde VIF. Karterud kom helt alene med Holm og fikk pucken forbi målvakten med fem minutter igjen av perioden, men forsøket berørte den ene stolpen og gikk ut. Dermed sto det 0–0 etter de første 20 minuttene.

– Vi har vært litt for passive. Det finnes mer å ta av. Vi taper pucken litt for lett i egen alle soner, sa Anderssen.

Les også: Byderbyet Lyn - Vålerega: Solgte 10.000 billetter på få timer

VIF-dominans, men …

Starten av den andre perioden var rolig, før det virkelig tok fyr etter 11–12 minutters spill. VIF fikk fire store sjanser på rappen:

Først hadde Stian Solberg en stor dobbeltsjanse. Han skjøt mot mål, forsøket ble reddet, mens returen snek seg like utenfor.

Så var det Olimb sin tur 30 sekunder senere. Han kom alene med keeper, men ble nok litt for uselvisk da han prøvde å finne Martin Røymark, som ble fulgt av en Oilers-spiller. Forsøket ble brutt i siste liten.

Og like etter kom Alex Dostie alene med keeper, men vippen gikk i Hoffs skulder og utenfor.

Så jublet hele Jordal for scoring da Colin Bengtsson traff nettmaskene, men dessverre for mannen med gullhjelmen traff pucken nettmaskene bak mål. Og da skjedde det som måtte skje – mål motsatt vei.

Italienske Anthony Salinitri kom alene med Breivold og driblet målvakten med en herlig kroppsfinte. Sekundet etter lå pucken opp i nettaket. Dermed sto det 1–0 etter 40 av 60 minutter.

Utligning og seier

Stavanger startet den tredje perioden best, men lagene var like langt etter 43 minutter og 49 sekunder. VIF klamret seg fast i Stavangers sone, og til slutt skjøt Kalle Ekelund fra ganske død vinkel. På vakkert vis snek pucken seg forbi Holm i Oilers-buret og i mål til 1–1.

Med ti minutter igjen spilte Stavanger i overtall. De skapte to store sjanser – et langskudd og et der det ble klabb og babb foran Breivold, men ingen av forsøkene gikk i mål.

Gjestene presset på for scoring på tampen av den tredje perioden, men klarte aldri å få ballen i mål. Dermed måtte det forlegning til for å kåre en vinner, og der var VIF sterkest.

Les også: Frigg-gutten som senket Lyn: – Viktigste klubben å score mot

Les også: Dette er Kåffa-børsen etter KFUM Oslos aller første eliteseriekamp