Storhamar skaffet seg matchball etter Frisk-seier: – Det skal vi få til

Med fredagens triumf har Storhamar muligheten til å avgjøre på hjemmebane i best av sju-serien søndag kveld. De jakter sin annen strake NM-finale etter at de i fjor ble slått av Stavanger Oilers.

– Det var deilig å vinne. Det var en viktig seier. Vi snakket om at vi skulle gjøre alt vi kan for at dette var siste gang vi skulle spille i denne hallen denne sesongen. Nå har vi det i våre egne hender og kan avgjøre på hjemmebane, og det skal vi få til, sa Storhamar-spiller Andreas Martinsen til TV 2.

Storhamar var det klart beste laget i seriespill denne sesongen og feide over Lørenskog i første NM-runde. Mot Frisk tok de ledelsen 2-0 i kamper før Frisk reduserte med seier onsdag. I fredagens kamp var Storhamar igjen best og leder 3-1.

Jacob Berglund og Peter Quenneville sørget for at Storhamar ledet 2-0 etter et kvarters spill i Asker fredag.

Det holdt seg også ut annen periode, og dermed hadde Frisk presset på seg foran de siste 20 minuttene.

Der presset Frisk på for redusering, men fikk den aldri. Dermed kunne Storhamar juble.

Storhamar måtte igjen klare seg uten kaptein Patrick Thoresen etter at han pådro seg karantene tidligere i uken. Da taklet han Frisk-spiller Eskil Wold stygt og måtte stå over to kamper. Han er tilbake på isen til søndagens oppgjør.

I den andre semifinalen leder Stavanger Oilers 2-1 over Vålerenga før den fjerde kampen lørdag.

