Vålerenga tilbake på tabelltopp etter krigeseier: - Årsverste

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerengas seiersrekke ble brutt på tirsdag, da VIF kollapset i tredje perioden mot Stavanger Oilers, som scoret fem mål de siste 20 minuttene og snudde til seier. Det var Vålerengas første poengtap siden starten av oktober, og etter elleve seiere på rad slo VIF tilbake mot Stjernen i Fredrikstad torsdag.

Søndag var Vålerenga storfavoritter hjemme mot Lillehammer, og Fredrik Anderssons menn innfridde, men de imponerte ikke nevneverdig da de vant 4–3.

– Det kjennes bra å ta tre poeng, men det var kanskje årets dårligste kamp. Årsverste, rett og slett. Det var ikke veldig bra. Jeg har ikke noe svar på hvorfor, egentlig. 1. perioden var helt forferdelig dårlig. Lillehammer burde leda. 2. og 3. var litt bedre, men spillemessig var det ikke bra av oss, sier Martin Røymark til Dagsavisen etter kampslutt.

Dostie herjet

Røymark tok med andre ord ikke av etter tre nye poeng, men på spørsmål om hva det sier om laget som vinner på en dårlig dag, sier han:

– Det er en styrke, selvfølgelig. Det må vi ta med oss. Vi er veldig fornøyde med at vi vinner, selv om vi ikke er så fornøyde med kampen.

Seieren gjør at VIF er tilbake på tabelltopp, tre poeng foran Storhamar. Dog har VIF en kamp mer spilt enn hamarsingene.

– Klart det er deilig å være serieledere over helgen. Det er jo jevnt i toppen, men vi tar med oss alt vi kan få.

Og det var den canadiske nysigneringen Alex Dostie som ble toneangivende og matchvinner for Vålerenga. Han scoret 3-2-målet etter halvtimen spilt og det avgjørende 4-3-målet 57 sekunder ut i tredje periode.

– Han har kommet inn veldig bra. Vi visste han hadde gode offensive egenskaper, så han er med på å avgjøre sånne kamper som det her, som han kom for. Han blir nok bare bedre og bedre i tiden fremover, sier Røymark om 1997-modellen.

Tidlig scoring og fartsfylt åpning

Søndagens kamp var bare 55 sekunder gammel da VIF tok ledelsen på oppskriftsmessig vis. Lillehammer surret det til i egen sone og ga pucken til Christopher Bengtsson. På uselvisk vis sentret han med backhand til Røymark, som satte pucken mellom beina på keeper.

Lagene var like langt da Jeppe Meyer utlignet etter 1–1 etter fire minutter og 37 sekunder. Alexander Reichenberg vant et dropp i Vålerengas sone, dro av to mann med en herlig finte og fant Meyer ute til venstre. Han la ballen enkelt i mål.

Vålerenga gikk opp til 2–1 tre minutter senere ved Linus Rosdahl. VIFs nummer 91 fikk pucken på ti meter ute til venstre, dro av to mann og kom tett alene med keeper. På litt merkelig vis fikk han vridd pucken i mål.

En fartsfylt åpning med tre mål på under åtte minutter! 2–1 var også stillingen til pause.

Lagene like langt

27 minutter sto på kampuret da Lillehammer utlignet igjen, rett etter at Røymark bommet helt alene med keeper. Lillehammers beste poenggjører Alexander Reichenberg var på rett plass til rett tid etter å ha fått pasning fra Torjus Tondevold.

2–2 varte ikke lenge. Etter 30 minutter var det Alex Dostie som scoret. VIF brøt da LIK trillet puck i VIFs sone, og sju sekunder senere satt den i mål. Røymark satte fart, gikk av hele Lillehammer-laget og kom alene med keeper. Han ventet perfekt før han slapp til Dostie, som satte pucken i åpent mål.

Men igjen slo Lillehammer tilbake, og nok en gang var det Reichenberg. Og nok en gang bommet VIF alene med keeper sekunder før! Mannen med gullhjelm kriget til seg pucken og vippet den opp i nettaket.

3–3 sto det også etter 40 av 60 minutter.

Canadisk matchvinner

Bare 57 sekunder ut i tredje periode falt avgjørelsen, og igjen var det Dostie som scoret. Idet powerplayet til VIF gikk ut, scoret Dostie sitt andre for kvelden. Mika Partanen fant Dostie med en utsøkt pasning, og canadieren takket og bukket og satte nok et mål inn i åpent mål.

VIF holdt unna, tross et kjempepress fra Lillehammer på slutten, og vant med det sesongens 18. kamp, på 21 forsøk.

Nå venter en liten pause for VIF, som har seks dager uten kamp før Lørenskog kommer på besøk til Jordal Amfi lørdag.

– Det er litt rart at det er så lang pause, etter tre kamper forrige uke. Vi må tilbake på det sporet vi var før Stavanger-tapet, avslutter Røymark.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Lillehammer 4–3 (2-1, 1-2, 1-0)

2019 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1–0 (0.55) Martin Røymark (Christopher Bengtsson, Kalle Ekelund), 1–1 (4.37) Jeppe Meyer (Alexander Reichenberg, Joakim Eidsa Arnestad), 2–1 (8.47) Linus Rosdahl (Sander Thoresen, Benjamin Byrkjeland).

2. periode: 2–2 (27.47) Reichenberg (Torjus Børresønn Tøndevold, Jonas Medby), 3–2 (30.49) Alex Dostie (Røymark), 3–3 (37.29) Reichenberg (Medby, Tomas Kral).

3. periode: 4–3 (40.57) Dostie (Mika Partanen, Mathis Olimb).

Utvisninger: Vålerenga 2 x 2 min., Lillehammer 3 x 2 min.

