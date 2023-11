VIF med alt i egne hender: – Håper vi kan betale fansen tilbake med ny kontrakt

BRISKEBY (Dagsavisen): Etter tre målløse omganger var det lite utover i den andre omgangen som tilsa at Vålerenga skulle finne den forløsende scoringen mot HamKam, men med hjelp av en gammel kjenning fikk Andrej Ilic bredsidet inn 1-0. På overtid punkterte Daniel Håkans kampen, og dermed har Vålerenga kampen for ny kontrakt fortsatt i egne hender.

– Det var en ordentlig krigerkamp for oss i dag, og en helt utrolig livsviktig kamp. Vi måtte ha tre poeng, og det var bare en helt utrolig lettelse da vi fikk det ledermålet rett før slutt. Etter det ble det litt stress, men da jeg kunne sette inn 2-0 var det mange kilo som forsvant fra skuldrene. Det var deilig, forteller Daniel Håkans til Dagsavisen etter kampslutt.

Mange scenarioer i spill

Siden Haugesund tapte for Tromsø, og skal møte Stabæk i siste serierunde, vil Vålerenga uansett unngå direkte nedrykk om de vinner sin kamp. Scenarioene for å berge plassen for Vålerenga er mange, med Sandefjord på samme poengsum, Stabæk poenget foran og Haugesund to poeng foran.

– Vi har tenkt at det her kommer til å bli jevnt helt til slutten, men det blir stadig jevnere. Nå vant Stabæk på overtid, som var litt dumt for oss, men vi må bare tenke på hva vi selv kan gjøre. Vi har fortsatt muligheten til å berge plassen, og det er det viktigste for oss, sier Håkans.

Finnen sier at han helst skulle sett på de andre lagene kjempe for å unngå nedrykk, men erkjenner at når de først er i den situasjonen de er så er det kjekt å ha noe å spille for inn i den siste runden.

– Det er utrolig mye kulere å ha noe å spille for på slutten av sesongen, enn å spille betydningsløse kamper. Så lenge vi kommer ut av dette på riktig side er vi en erfaring rikere, og kan bruke det til noe positivt. I dag kan vi være fornøyd med seieren, men nå gjelder det å konsentrere seg om neste kamp som kommer til å bli enda viktigere, forteller kantspilleren.

– Årets redning av Sjøeng

Apropos det å se på, det gjorde keeper Magnus Sjøeng i store deler av kampen. Han fikk se at Magnus Bech Riisnæs bommet på flere skuddforsøk tidlig i kampen, og at Daniel Håkans også misbrukte en stor mulighet da tidligere VIF-stopper Brynjar Bjarnason reddet på streken. Før han selv måtte i aksjon for å stoppe en heading fra kloss hold fra nevnte Bjarnason.

– Det var en helt enorm redning. Da jeg så ballen komme mot meg og jeg fikk så bra kontakt med den, trodde jeg den skulle gå i mål. At Magnus klarte å gjøre den reaksjonsredningen han gjorde etter å ha vært arbeidsledig neste hele kampen er utrolig imponerende. Det er en av sesongens redninger for meg, forteller Bjarnason til Dagsavisen.

Sjøeng synes det var hyggelig ord å høre fra en gammel lagkamerat.

– Det var kaldt å stå utpå der, og til tider vanskelig å holde varmen, men det er sånt du ikke kan tenke på som keeper. Når du må i aksjon så må du i aksjon, og da får du varmen i deg. Det var utrolig deilig å se at vi fikk mål etter den redningen, og at vi fikk det andre målet etter litt stress på slutten, forteller Sjøeng.

Vålerengas keeper Magnus Sjøeng leverte en glimrende redning på en heading fra tidligere VIF-stopper Brynjar Bjarnason. (Geir Olsen/NTB)

Matforgiftet på landslagstur

VIF-keeperen ble matforgiftet under den seneste landslagssamlingen med U21-landslaget, slik at han både ble syk og fikk utsatt hjemreisen. Det gjorde at han bare fikk én trening med Vålerenga før oppgjøret på Briskeby, men det var aldri aktuelt å stå over.

– Jeg var ordentlig sjuk, og slet både med oppkast og diare. Det er kanskje noe av det verste som er, så det var ikke noe moro, forteller VIF-keeperen som har fått tilbake plassen på laget og blir en viktig brikke også i sesongens siste kamp hjemme mot Tromsø.

– Slik vi har prestert denne sesongen er jeg nesten litt overrasket over at vi fortsatt har muligheten til å berge plassen. Men nå er det fire lag som er involvert, og det er en fordel for oss. Det blir tøft å møte Tromsø, men jeg synes fortsatt vi har gode muligheter til å berge plassen, selv om det var surt med den scoringen Stabæk fikk på tampen der, sier Sjøeng.

Ber Klanen om støtte

Kun to av årets 14 hjemmekamper har endt med seier til Vålerenga denne sesongen, og i siste serierunde kommer et medaljejagende Tromsø-lag fullt av spillere fra Oslo til Intility. Både Sjøeng og Håkans erkjenner at det blir en vanskelig oppgave.

– Vi har vært langt fra gode nok på hjemmebane, så det er klart at det blir tøft mot et så bra lag. Vi må tørre å være oss selv, og tørre å spille den fotballen vi vet vi kan. Her er det ikke mulig for oss å forsvare inn noe, og vi vet at dette ikke kommer gratis. Vi må ut og vise at vi ønsker å beholde plassen, og vise den innstillingen og mentaliteten som skal til for å slå Tromsø, forteller Håkans.

Begge håper på hjelp fra Klanen, og at det blir fullt hus og stormende jubel på Intility i siste serierunde.

– Jeg håper det blir riktig god kok, og at alle som kan kommer. Klanen har vært fantastiske hele sesongen, og selv om vi har vært dårlige store deler av sesongen, har de bare støttet oss mer og mer. Det er jeg overbevist om at de kommer til å gjøre også i den siste kampen da vi trenger dem som mest, og da skal vi gjøre alt vi kan for å gi fansen tilbake med ny kontrakt som takk for den utrolige støtten de har gitt oss i hele år, sier Håkans.

Klanen møtte mannsterke opp på Briskeby for å støtte Vålerenga i en av klubbens viktigste kamper på mange år. (Geir Olsen/NTB)