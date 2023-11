Matchball, Vålerenga!

HAMAR (Dagsavisen): Seier over Tromsø hindrer i hvert fall direkte nedrykk. Det gir i verste fall kvalifisering, i beste fall sikker plass. Som VIF-trener Geir Bakke sa søndag kveld: – Jeg har jo hele tiden sagt at dette lir en lang høst.

Det ble banestorming og bluss i alle farger. Da det endelig løsnet for Vålerenga på Briskeby gikk supporterne bananas. Det var forståelig. At Stabæk fikk sin vinnerscoring sju minutter på overtid i deres kamp, gjorde at Vålerenga fortsatt ligger nest sist. Men uten seier på Hamar hadde eventyret nærmest vært over.

Det var lettelse og brede smil blant de VIF-spillerne vi møtte etter at de hadde fått frostrøyken ut av munnen og en varm dusj. Nå føler de i hvert fall at de har skjebnen i sine egne føtter. Da har de kommet dit. Men det satt langt inne også på Hamar mot en HamKam-lag som viste at de er vanskelige å bryte ned.

Vålerenga har levd lenge i bunnstriden. Og det har selvsagt preget laget. Men på Briskeby stadion hadde de i hvert fall klart å legge frykten igjen i garderoben. De erobret ballen og holdt den stort sett hele første omgang. Men de fikk ikke uttelling på sjansene sine. Og da så også dette ut til å bli en gjentakelse av hele høstfortellingen. Inntil Andrej Ilic fikk en målgivende fra tidligere VIF-stopper Brynar Bjarnason som gjorde at Ilic fikk sin første avslutning på mål denne kvelden.

Så kom Daniel Håkans og fikk vist sin hurtighet og sine egenskaper mann mot mann. Da 2-0-målet rolig trillet inn i målet, eksploderte det på den fullsatte VIF-tribunen. Ti minusgrader var utlignet og vel så det.

Men jobben er altså ikke fullført. Magnus Sjøeng rakk så vidt denne kampen etter matforgiftning og flyforsinkelser med U-landslaget, men leverte en matchvinnerredning tidlig. Og vi likte å se Aaron Kiil Olsen i midten av de tre stopperne. Stefan Strandberg brukte kjeft både på medspillere og dommer, sistnevnte øvelse ga han kveldens mest unødvendige gule kort.

Tromsø kommer til Intility om en uke til en historisk sølvkamp. Vålerenga ligger nest sist, men kan i teorien passere Sandefjord, Stabæk og Haugesund i ett jafs. De to sistnevnte møtes. Men Vålerenga kan også rykke rett ned. Det ligger der som en vibrasjon at Sandefjord, som har like mange poeng som VIF, skal få noe gratis mot Lillestrøm i siste kamp. Det er en del av fotballens evige konspirasjonsteorier.

Da gjenstår det bare det sikreste tipset. Vinn kampen, ta juleferie og si velkommen til Eliteserien 2024. Så enkelt. Og fortsatt ganske vanskelig.

