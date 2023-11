Vålerenga tilbake på seierssporet i amper kamp mot Stjernen

Vålerengas seiersrekke ble brutt på tirsdag, da VIF kollapset i tredje perioden mot Stavanger Oilers som scoret fem mål de siste 20 minuttene og snudde til seier. Det var Vålerengas første poengtap siden starten av oktober, og etter elleve seiere på rad var det derfor et revansjlystent VIF-lag som ønsket å slå tilbake mot Stjernen i Fredrikstad torsdag.

Det gjorde de også til gangs, i en kamp som ble preget av mange utvisningsminutter og et Vålerenga-lag som utnyttet flere stygge feil hos Stjernen. Likevel klarte serielederne aldri helt å riste av seg Stjernen, men etter en langt bedre siste periode i Stjernehallen kom VIF tilbake på seierssporet med tre nye poeng.

Vertene i Stjernehallen har en veldig god førsterekke som produserer masse poeng, og de fem første minuttene bølget spillet mye fram og tilbake der begge lagene fikk sine skuddmuligheter. Austin Cangelosi fikk kampens første store mulighet, men igjen var Tobias Breivold på alerten.

Byrkjeland utnyttet keepertabbe

Med seg til Fredrikstad hadde Vålerenga to tidligere Stjernen-spillere i Alex Dostie og Kåre Benjamin Byrkjeland, som begge spilte i Stjernehallen forrige sesong. Sistnevnte scoret også kampens første mål, etter en lang pass bakfra av Stian Solberg. Byrkjeland plukket den opp bak Stjernens mål, og uten å ha med seg så mange, spilte han den via Stjernens keeper Preben Arntsen til en heldig 1-0-ledelse.

Både Vålerenga og Stjernen hadde større sjanser på begge sider av ledermålet, men VIF var flinke til å utnytte sine sjanser. Det gjorde at VIF doblet ledelsen kun et par minutter senere, da både Christopher Bengtsson og Tommi Taimi fikk stå helt alene foran mål og fikk en enkel jobb med å dytte inn en pass fra Solberg som noterte seg for sin andre målgivende i kampen.

Stjernen reduserte fem-seks minutter før pausen, men målet ble kjapt annullert på grunn av en håndpasning før reduseringsmålet ble satt inn. Det skulle likevel ikke gå så lang tid før reduseringsmålet kom, da både Sebastian Johansen og Mathis Olimb ble utvist. I fem mot tre brukte Stjernen ikke mange sekundene på å overliste Breivold og redusere til 2-1 etter godt spill av Cangelosi til Stian Nystuen.

Tobias Breivold leverte nok en god forestilling for Vålerenga borte mot Stjernen torsdag (Tommy Skauen)

Vålerenga utnyttet ny tabbe

Vålerenga rodde seg unna de resterende minuttene i fem mot fire, men drøye minuttet før pausen pådro Mika Partanen seg nok en tominutter for gjestene. De mange utvisningene på slutten gjorde sitt til at Stjernen kom seg inn i kampen igjen og fikk et reduseringsmål inn i garderoben etter at VIF hadde tatt en tidlig 2-0-ledelse og da hadde grei kontroll på oppgjøret før Stjernen kom seg inn i det igjen.

Stjernen starta også midtperioden i overtall, men Vålerenga kom seg unna uten baklengs. Det gjorde de også med nød og neppe et par minutter senere, da Nystuen smalt pucken i metallet etter å ha blitt spilt fri og kom alene med Breivold. Vertenes første målscorer veldig nære på å bli tomålsscorer.

Stjernen kom klart best i gang i midtperioden, og Piccinich var nære på å utlignet etter Nystuens sjanse. Men når man ikke tar vare på sjansene sine, kommer det ofte mål andre veien, og det skjedde også her da Stjernen mistet pucken i egen sone. Olimb spilte pucken opp på en helt fri Thomas Olsen foran mål, og han dro ut keeper og satte pucken i mål og drepte det momentumet Stjernen hadde bygget opp.

Klarte ikke å riste av Stjernen

Etter Vålerengas 3-1-scoring snudde perioden helt på hodet, og VIF tok fullstendig over. Midtveis i perioden kom det ny scoring for Vålerenga, og denne gang var det Jørgen Karterud som fikk pucken inn i nettmaskene etter at han var kjappest i oppfattelsen etter at hans første skudd ble dekket.

Det er ikke bare Vålerenga som har hentet spillere fra Stjernen før denne sesongen, det er også spillere som har gått andre veien. Slik som Joachim Lunde Hermansen, som reduserte minuttet etter Karteruds scoring, da Stian Hansen fant Hermansen fra bak mål og Hermansen skjøt på direkten fra slottet og i mål.

Det målet gjorde at Vålerenga heller ikke i midtperioden klarte helt å riste av seg Stjernen, som klarte å holde seg inne i kampen til tross for at VIF var det førende laget. Mot tampen av perioden havnet Piccinich og Brekke Henriksen i en brytekamp, som gjorde at det ble to nye minutter på tampen i undertall. Men igjen klarte VIF å redde seg ut av brasene, og ledet 4-2 inn etter andre perioden.

Magnus Brekke Henriksen havnet i en liten konfrontasjon med John Piccinich mot slutten av midtperioden (Tommy Skauen)

Utvisninger i fleng

Der Vålerenga fikk en tidlig baklengs i den tredje perioden mot Oilers, som bar bud om det som skulle skje resten av den periode, skjedde det nøyaktig motsatte i Stjernehallen. Vertene fikk en mann utvist, og Mika Partanen brukte bare fem sekunder av det overtallet på å smelle pucken i mål til 5-2.

Vålerenga spilte de seks neste minuttene i undertall, da først Stian Solberg fikk to minutter for tripping. Når den var ferdig sonet, kom det to nye minutter på Kalle Ekelund for slashing og helt på tampen av det undertallet fikk Sebastian Johansen to minutter. Alle tre undertallene drepte Vålerenga på mesterlig vis.

I en periode der lagene knapt var like mange mann på isen samtidig, fulgte Vålerenga opp tre strake undertall med seks minutter i overtall. Halvannet minutt ut i den perioden fikk Kalle Ekelund to minutter for tripping, og med åtte ulike utvisninger i den siste perioden fikk Stjernen aldri noe rytme på spillet. Derfor hadde Vålerenga ganske god kontroll, og dro i land en sterk borteseier i Fredrikstad.

Vålerenga beholder med det serieledelsen, og etter dagens seier er det Lillehammer som venter i neste kamp for VIF. Den er hjemme i Jordal Amfi på søndag.

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 20

Stjernen – Vålerenga 2-5 (1-2, 1-2, 0-1)

Stjernehallen

Mål:

1. periode: 0-1 (6.47) Kåre Benjamin Byrkjeland (Solberg), 0-2 (11.48) Christopher Bengtsson (Solberg, Røymark), 1-2 (16.46) Stian Nystuen (Cangelosi, Piccinich)

2. periode: 1-3 (25.22) Thomas Olsen (Olimb, Karterud), 1-4 (29.28) Jørgen Karterud (Johansen, Finstad), 2-4 (30.20) Joachim Lunde Hermansen (Hansen, Lalande)

3. periode: 2-5 (41.25) Mika Partanen (Olimb),

Skudd: 31-24 (14-9, 9-10, 8-5)

Utvisninger: Stjernen 5x2 min. Vålerenga 7x2 min.

Dommere: Tor Olav Grøtnæs Johnsen og Espen Olsvik

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Stian Solberg, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Kalle Ekelund, Andrew Nielsen, Alex Dostie, Christopher Bengtsson, Martin Røymark

3. rekke: Gabriel Koch, Linus Rosdahl, Pontus Finstad, Jørgen Karterud, Sebastian Johansen

4. rekke: Christian Torrisen, Herman Mowe, Sander Thoresen, Magnus Brekke Henriksen, Kåre Benjamin Byrkjeland

---