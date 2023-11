VIF kollapset i tredje periode og gikk på sitt første tap på halvannen måned

Vålerenga har ikke hatt en bedre start på sesongen på 15 år, men overtidstapet (4-3) forrige gang lagene møttes i Stavanger gnager likevel på VIF-spillerne som nå har elleve strake seiere på rad. Det gjør at laget leder ligaen, og var åtte poeng foran Oilers før tirsdagens møte, og virkelig kunne legge oljelaget bak seg.

Det så også veldig bra ut for Vålerenga-revansj i Stavanger, da Alex Dostie scoret to mål i en gnistrende første periode av Vålerenga. Kalle Ekelund ga VIF 3-1-ledelse inn i den tredje perioden, men fem minutter før slutt fullførte Greg Mauldin vertenes snuoperasjon. Etter det kollapset VIF, slik at Stavanger Oilers til slutt vant 6-3.

Som vanlig i en hockeyklassiker som den her var det fullt kok fra start, med flere knallharde taklinger begge veier. Begge lag fikk et par små skuddforsøk, men det var ingen store sjanser de første minuttene der mye gikk ut på å komme seg inn i kampen og prøve å tilrive seg et initiativ.

Dobbel-Dostie sendte VIF i ledelsen

Den første sjansen kom da Andrew Nielsen mistet pucken nesten helt nede foran eget mål. Det endte med at Ludvig Hoff skjøt via Tobias Breivolds skulder og i tverrliggeren. Heldigvis for Vålerenga var det ingen av vertenes spillere som var foran mål og klare til å dunke den pucken inn i nettmaskene på returen.

Vålerenga hentet nylig inn Alex Dostie på toppen av det offensive skytset som har scoret klart flest mål så langt denne sesongen. Det har vært suksess fra start, og Dostie var også første mann på måltavla borte mot Oilers. Dostie satte selv opp sjansen med en glimrende pasning til Christopher Bengtsson, som kom litt nære keeper, men Dostie plukket opp returen fra Henrik Holm og sendte Vålerenga i ledelsen.

Holm plukket fram en glimrende redning et par minutter senere på et skudd fra Mika Partanen, i en periode der Vålerenga så giftige ut nesten hver gang de kom seg inn i Oilers’ sone. Seks minutter før slutt sendte Linus Rosdahl avgårde et skudd fra blålinja, og det skuddet gikk via Bengtsson og Dostie foran mål, og snek seg inn i mål bak en lettere forfjamset Henrik Holm.

Store Oilers-muligheter i overtall

Dermed doblet Vålerenga ledelsen, og ledet med to før kvarteret var spilt. Der VIF tidligere har slitt med starten av kampene, var det rett og slett en glimrende åpningsperiode i Stavanger der vertene ikke hadde så mye å by på etter Ludvig Hoffs store mulighet helt i starten av perioden.

Oilers har levert nesten 40 prosent i overtall så langt denne sesongen, og fikk muligheten til å spille seg inn i kampen igjen da Gabriel Koch fikk kampens første utvisning tre minutter før pausen. Men til tross for en kanonade av skudd og store sjanser, klarte Vålerenga å komme seg helskinnet igjennom første undertall og dermed også den første perioden uten baklengs.

– Jeg synes vi kommer sterkt ut i perioden, og leverer en god periode mot et lag som vi vet er vanskelig å møte her i DNB Arena. Jeg var heldig som kom inn rett før pausen og fikk trene litt med gutta den uka der, så vi har god kjemi. Det er også enklere når systemet er så bra, da alle vet hvor vi skal gå, sa Dostie til TV2 i den første pausen.

Oilers reduserte i midtperioden

De første minuttene av midtperioden var også en jevn og intensiv affære mellom to gode hockeylag, før Oilers nesten for første gang i kampen fikk spilt av Vålerengas gode press. Det førte til at Nicholas Dineen kom alene med Tobias Breivold, men VIF-keeperen fortsetter storspillet og reddet Vålerenga igjen.

Drøye åtte minutter ut i perioden kunne han imidlertid ikke hindre Oilers i å få sin redusering, etter at vertene kom seg til et skudd Breivold reddet. Linus Rosdahl klarte ikke å få kontroll på pucken som skled ut i farlig sone, før Tristin Langan fikk vispet pucken inn bak Breivold i duell med Gabriel Koch.

Både Vålerenga og Oilers fikk sine muligheter i overtall i minuttene etter, men gode undertall hindret flere scoringer i DNB Arena. Dostie fikk muligheten til hat trick da han fikk et bra pass fra Partanen fem minutter før pausen, men Holm reddet backhandforsøket. Mål skulle det likevel bli for VIF rett før slutt.

Ekelund gjenopprettet tomålsledelsen

Med 50 sekunder igjen på uret i DNB Arena gjenopprettet Kalle Ekelund Vålerengas tomålssledelse, etter at Mika Partanen plukket opp pucken bak mål. Finnen fant Thomas Olsen rett foran mål, men hans skudd ble reddet av Henrik Holm. På den returen falt pucken til Ekelund som smalt pucken opp i krysset til 3-1.

– Jeg er fornøyd med å lede, selv om vi ikke er voldosmt fornøyd med midtperioden. Vi kjørte over dem i første, og da er det naturlig at de hever seg i den andre perioden. Deilig å få den scoringen rett før pausen, som gjør at vi går inn i garderoben med en litt bedre følelse. For oss gjelder det å være mer aggressive over hele banen i den tredje perioden, for da er vi bedre enn dem, sier Martin Røymark til TV2.

Den tredje perioden startet lagene i fire mot fire, ettersom Tommy Kristiansen og Andrew Nielsen havnet i et real basketak sekunder før slutt. Da også Tommi Taimi måtte sette seg, og med tidligere Oilers-back Daniel Bøen Rokseth skadet hjemme i Oslo, var det en litt tynn backoppsettning mot ligaens beste overtall i starten av den tredje perioden.

Oilers-utligning i undertall

Vålerenga dro også det undertallet i land uten baklengs, til tross for et par-tre svære Oilers-muligheter helt på tampen av det overtallet. Oilers fikk likevel sin redusering nokså tidlig i tredje periode, da André Strandborg fikk dratt et knallhardt skudd opp over skuldra til Breivold og i nettmaskene fra skrått hold.

Vertene fikk kampen litt inn i sitt spor etter den tidlige reduseringen, og var veldig flinke til å dumpe pucken inn bak Vålerengas spillere slik at VIF slet med å komme ut av egen sone. Det gjorde at Oilers fikk satt press på for en utligning, men den kom ikke uten en real gavepakke fra Andrew Nielsen.

Vålerenga fikk nemlig spille i overtall da Oilers hadde seks mann på isen, og i det overtallet rotet Andrew Nielsen med pucken i egen sone. Den ble plukket opp av Strandborg som uten kølle fikk pirket pucken til Tristin Langan som dro ut Breivold og satte inn utligningen med knappe ti minutter igjen å spille.

VIF-kollaps i tredje periode

I lagenes forrige oppgjør i Stavanger tok Oilers en tidlig ledelse, før Vålerenga kjempet seg tilbake. I tirsdagens oppgjør skjedde det samme, bare med motsatt fortegn. Fem minutter før slutt fullførte nemlig Greg Mauldin vertenes opphenting, da han var sist på pucken etter en voldsom duell foran Breivolds mål.

Vålerenga ledet kampen i Stavanger nesten fra start til mål, men kollapset mer eller mindre i den tredje perioden. VIF fikk en tidlig baklengs, før Andrew Nielsen ga vekk utligningsmålet. Greg Mauldin ga Oilers ledelsen fem minutter før slutt, før André Strandborg punkterte kampen til 5-3 i åpent bur minuttet før slutt da han fikk pucken fra Mika Partanen på midtlinja og scoret sikkert i åpent bur.

Mathias Trettenes fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 6-3 med 50 sekunder igjen, slik at Vålerenga slapp inn hele fem mål i den tredje perioden. Dermed var seiersrekka over, men VIF kan likevel trøste seg med at de fortsatt er serieledere og kan reise seg igjen når laget drar til Fredrikstad for å møte Stjernen torsdag.

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 22

Stavanger Oilers – Vålerenga 6-3 (0-2, 1-1, 5-0)

DNB Arena

Mål:

1. periode: 0-1 (7.15) Alex Dostie (Bengtsson, Solberg), 0-2 (13.30) Alex Dostie (Bengtsson, Rosdahl)

2. periode: 1-2 (28.18) Tristin Langan (Elvsveen), 1-3 (39.09) Kalle Ekelund (Olsen, Partanen)

3. periode: 2-3 (43.49) André Strandborg (Mauldin Elvsveen), 3-3 (50.13) Tristin Langan (Strandborg), 4-3 (54.30) Greg Mauldin (Kristiansen, Dineen), 5-3 (58.49) André Strandborg (uassistert), 6-3 (59.04) Mathias Trettenes (Hoff, Kissel).

Skudd: 47-34 (14-13, 14-9, 19-12)

Utvisninger: Stavanger Oilers 3x2 min. Vålerenga 4x2 min.

Hoveddommere: Petter Bjerkan Bakken og Karl Erik Robert Öberg Hallin

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Stian Solberg, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Kalle Ekelund, Andrew Nielsen, Alex Dostie, Christopher Bengtsson, Martin Røymark

3. rekke: Gabriel Koch, Linus Rosdahl, Pontus Finstad, Jørgen Karterud, Sebastian Johansen

4. rekke: Christian Torrisen, Herman Mowe, Sander Thoresen, Magnus Brekke Henriksen, Kåre Benjamin Byrkjeland

---