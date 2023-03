JORDAL AMFI (Dagsavisen): To scoringer av Eskild Bakke Olsen, det ene i kampens første minutt, var nok til å gi Storhamar 2-1-seier og 4-2-triumf mot VIF i semifinaleserien. Tommi Taimis redusering i sluttsekundene kom for seint.

– Vi ble nok tatt litt på at det var en veldig viktig match, der vi visste at vi måtte vinne. Spenningen var høy for spillerne. Det ble litt nervøst. Storhamar-spillerne så mer avslappet ut, de visste at de hadde en ekstra match å gå på. De var mer aktive, det var trolig derfor vi fikk mange utvisninger og en dårlig rytme i laget. Det var jo det som satt tonen for hele kampen, sier Vålerenga-trener Andersson til Dagsavisen.

VIF lå under 0-2 før tredjeperioden, og svensken hadde fortsatt håp da.

– Vi visste at om vi fikk et mål, så kunne alt snu. Men vi fikk ikke presset vi ønsket oss. Men spillerne gjorde alt for å snu det, sier han.

VIF vender blikket mot neste sesong

Skuffelsen er åpenbar for treneren.

– Ja, dette er utrolig hardt. Det er noe av det tyngste i hockeyen, spesielt når man taper mot den største rivalen. Vi ville naturligvis vinne. Det er baksiden av idretten, man må gjennom slike vanskelige stunder også, påpeker han.

– Spillerne virket slitne. Hva kan årsaken til det være?

– Vi må analysere opplegget inn mot kampen. Hvordan har vi trent, hva er det som gjør det, eller er det bare noe «karaktermessig»? Vi må se på det, svarer Andersson.

– Hvordan reiser man seg etter en slik skuffelse?

– Det kommer til å ta en stund å komme over det. Men livet går videre. Det finnes verre ting i livet enn å tape en hockeymatch. Men for oss er dette selvfølgelig «alt» her og nå. Vi må se oss selv i speilet, se på hvordan vi skal gå videre med spillertroppen og bygge videre til neste sesong og bli sterkere, slik at vi kan krige om NM-gullet da.

Vålerenga-profilen: – Storhamar vant fortjent

– Hvordan blir resten av kvelden for din del?

– Det blir bare hjem og se på video. Jeg skal danne meg et bilde av hva som gikk galt, slik at vi kan ta lærdom av det. Vi kommer igjen, forsikrer svensken.

Vålerenga-profilen Martin Røymark ergret seg over Storhamars sjokkstart.

– Det var litt tilfeldig, det målet der. Men vi pådro oss flere unødvendige utvisninger i førsteperioden. Vi slet, mens de fikk masse energi av det. Det blir tøft når vi gjør det så vanskelig for oss selv. Storhamar vant kampen fortjent, de var bedre enn oss, sier veteranen til Dagsavisen.

Martin Røymark klarte ikke legge skjul på sin enorme skuffelse etter 1-2-tapet mot Storhamar i Jordal Amfi. (Jørn H. Skjærpe)

Han er skuffet over at Vålerenga ikke var på nivå i onsdagens oppgjør.

– Dette var den første matchen (i semifinaleserien) hvor det var ett lag som var best hele kampen. Det var ikke en bra forestilling av oss, sier VIF-løperen.

Enorm skuffelse

Han preges av nedturen.

– Det er en enorm skuffelse. Vi hadde drømt om noe helt annet, poengterer Røymark.

– Hvordan reiser man seg fra dette?

– Det er litt tidlig å svare på. Akkurat nå er det tungt. Men Vålerenga er på vei opp, det er mye fint i vente her. Men det rakk dessverre ikke til noe mer denne gang, sier han.

NM sluttspill menn ishockey mellom Vålerenga og Storhamar Vålerengas Mika Partanen under den 6. semifinalen under NM-sluttspillet for menn i ishockey mellom Vålerenga og Storhamar i Jordal Amfi i Oslo. Storhamars Andreas Øksnes t.v. (Rodrigo Freitas/NTB)

Selv forventer han at skuffelsen vil sitte i.

– Det tar nok ganske lang tid, tror jeg. Det er tungt. Skuffelsen blir nok bare enda verre de nærmeste dagene, tror Røymark.

Lagkamerat Tobias Lindström hang også med hodet i pressesonen.

– Dette var ekstremt skuffende. Min følelse var at vi hadde en bra gruppe, at vi hadde en bra sjanse i år. Det er som det er. Nå får vi bare slikke sårene og se framover, sier Lindström til Dagsavisen.

Kampfakta

Ishockey, 6. NM-semifinale menn

Vålerenga – Storhamar 1-2 (0-1, 0-1, 1-0), Storhamar vant 4-2 i kamper

Jordal Amfi, 5259 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (00.41) Eskild Bakke Olsen (Peter Quenneville, Tommy Hjelm)

2. periode: 0-2 (32.02) Bakke Olsen (Erik Østrem Salsten, Hjelm)

3. periode: 1-2 (59.55) Tommi Taimi (Jørgen Karterud)

Dommere: Tor Olav Grøtnæs Johnsen og Per Gustav Solem

Utvisninger: Vålerenga 6 x 2 min., 1 x 5 min., 1 x 20 min. Storhamar 4 x 2 min.

