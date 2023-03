Grüner skjøt seg selv i foten: – Det er helt uforståelig

GRÜNERHALLEN (Dagsavisen): Det sto 0-0 til det var spilt hele 50 minutter i Grünerhallen etter at hjemmelaget hadde stanget og stanget og stanget i jakten på scoring. I siste periode kom ikke Lørenskog seg ut av egen sone og hadde ikke et eneste skudd på elleve minutter, men så ble de servert en grov feilpasning på akkurat riktig tidspunkt. De tok muligheten og gjorde kvelden smått katastrofal for Grüner.

Tror det nesten ikke

– Det er jævla bittert. Vi kjører over dem i samtlige minutter, men klarer ikke å score. Jeg så på «Våre beste menn», dokumentaren om Drillos i går, der Drillo sier at det er to prosent sjanse for å ryke ut av et gruppespill med fire poeng. Det er den samme følelsen jeg har nå, sier Grüner-trener Morten Elverud til Dagsavisen. Han er lettere sjokkert og må nesten le av resultatet.

– Det er jo omtrent ikke nødvendig å rense over isen i sonen vår etter siste periode. Det sier alt. Et helt uforståelig resultat, sier han.

Lørenskog stakk av med seieren i Grünerhallen torsdag. (Håvard Sollie)

Om de hadde slått Lørenskog i kveld sammen med en Ringerike-seier over Comet ville dette vært avgjort i kveld. I stedet ble dette 1. divisjonslagenes kveld. Nå er det fullstendig åpent om hvem som tar de to øverste plassene i kvalifiseringen. Comet leder med ni poeng, Grüner, Ringerike og Lørenskog ligger alle på sju. Grüner må ta turen til Hønefoss, et sted de ikke har tatt poeng i siden de rykket opp der. Grüner slo dem 5-2 for en uke siden og har dem på innbyrdes.

– Vi har ikke kommet opp på det nivået som trengs. Med tanke på hvor skuffende vi har gjort det mot 1. divisjonslagene er det forhåpentligvis Ringerike vi trenger. Jeg tror vi må vinne etter fulltid der for å være helt sikre. Vi må heve oss. Men dette ender sikkert på en måte som ingen har sett for seg, sier Elverud.

Jevn første periode

Det var et pigt Lørenskog som var svært aggressive i åpningsminuttene og kom til fem skudd veldig tidlig. Dette tempoet klarte de ikke å opprettholde lenge og etter hvert kom Grüner inn i det.

Det var en langt bedre første periode enn sist mot Comet. De burde ledet til pause etter 14 skudd, Lørenskog-keeper Theo de Vries så alt annet enn patent ut da han både glapp og fomlet med pucken. Tobias Skuterud og Jussi Tammela fikk hver sin store sjanse fra kloss hold, men gjestene slapp med skrekken. Linden Marshall i Grüner-buret hadde også en god periode og smått utrolig sto det målløst til første pause.

Det samme Grüner-kjøret fortsatte i andre periode. Sjansene kom på løpende bånd, det ble skapt nok til å score, men pucken ville ikke inn. Jørgen Kvål klasket til i stanga og Leo Halmrast hadde åpent mål fra en halv meter på returen, dessverre dyttet han luft og ikke puck med bladet sitt. Noen minutter senere traff han mye bedre, denne gangen var millimeterne på feil side. En iskryper gikk i stanga, nok en gang.

– Vi har så mange sjanser og blir straffet for å ikke score. Det er to stykker som bommer på åpent mål. Man er nødt til å score, så enkelt er det, sier Morten Elverud.

Karl Olovsson i god posisjon. Pucken gikk på feil side av stolpen. (Håvard Sollie)

Det var et trykk som varte i gode ti minutter, deretter svingte momentumet andre veien. Halmrast ble sendt i boksen for slashing og gjestene kunne angripe igjen etter å ha hatt mer enn nok med markering og klareringer. Powerplayet ga dem et lite momentum og Marshall fikk testet seg på nytt med noen gode redninger. Stadig sto det målløst i hallen mens speaker annonserte at Comet hadde scoret tre ganger på rad mot Ringerike. Ingen god nyhet for Grüner.

Gavepakke

Siste periode var omtrent uforståelig. Lørenskog var alt annet enn imponerende og så egentlig ut til å gjøre alt de kunne for at Grüner skulle få scoringen sin. De bommet på puck, pasninger og driblet i forsvar. Det gjorde at de nesten ikke kom ut av egen sone og Grüner kunne passe rundt i sonen deres. Det gikk ikke fort nok for hjemmelaget som holdt seg tålmodige i stedet for å skyte.

Lørenskog kom ikke til ett eneste skudd i periodens første ti minutter. Og så scoret de på sitt første skudd. En gavepakke av en puck ble servert Jacob Hallberg etter at Lørenskog hadde dumpet pucken inn i Grüners sone. Hallberg fikk fri leie til å sikte og skyte. Han traff mål og det ble også kampens eneste scoring.

Grüner fortsatte å kjempe, Calle Spaberg Olsen traff stolpen, og det er bildet på denne kvelden for Grüner. Stang ut. En kveld der sveitserosten hadde alle hullene på rekke. Usannsynlig.

Jørgen Kvål kom uhyre nære scoring i starten av andre periode. (Håvard Sollie)

