Vålerengas gulldrøm knust mot Storhamar

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Storhamar ledet semifinaleserien 3-2 i kamper før onsdagens oppgjør i Oslo, og dermed måtte Vålerenga ha en seier i et for anledningen fullsatt Jordal Amfi. Men stinn brakke til tross, seieren fikk vertene ikke. En tidlig, uønsket ferie for VIF venter nå, mens Storhamar-spillerne kan feire 4-2 i kamper og begynne forberedelsene til finaleserien.

Matchen hadde knapt kommet i gang da sjokkåpningen fra Storhamar var et faktum. Etter bare 41 sekunder sto det nemlig 1-0 til gjestene. Storhamars Tommy Hjelm sendte pucken inn rett foran kassen, og den gikk i skøyta til lagkamerat Peter Quenneville og videre til Eskild Bakke Olsen. Han fikk en enkel jobb med å sette inn 1-0 fra kloss hold bak VIFs burvokter Mitch Gillam.

Mange utvisninger for VIF

Det var Storhamar tok initiativet i matchen på Jordal, men VIFs Villiam Weiby Strøm løsnet et godt skudd fra skrått hold drøyt fem minutter ut i første periode. Bortelagets burvokter Trym Gran var imidlertid med på notene.

Bortelagets David Booth fikk en stor sjanse like etter, men pucken gikk via Gillam og til side for mål.

Storhamar-profilen Patrick Thoresen kom til skudd fra god posisjon i overtallsspill åtte minutter ut i perioden, men Gillam i VIF-buret vartet igjen opp med en flott redning. Like etter kontret Vålerenga og Kalle Ekelund fikk en kjempemulighet fra kloss hold, men alene mot Gran ble avslutningen altfor svak.

Kort tid etter var både Mathis Olimb og Villiam Strøm i fryseboksen samtidig etter hver sin utvisning, noe som gjorde at Storhamar en kort stund fikk spille fem mot tre. Men en frisk Gillam bidro til å holde gjestene unna ny scoring.

Hjemmelaget pådro seg en rekke unødvendige tominuttere i første periode, fire i tallet. Til sammenligning hadde Storhamar kun én.

NM sluttspill menn ishockey mellom Vålerenga og Storhamar Storhamar-spillerne jubler for 1-0-scoringen mot Vålerenga onsdag. (Rodrigo Freitas/NTB)

Keeperbytte for Vålerenga

Vålerenga-keeper Gillam tok telling på isen tre minutter før periodeslutt etter et Storhamar-angrep, og kom ikke tilbake på isen i oppgjøret. Inn kom Tobias Johansen «Tuben» Breivold, og han måtte i aksjon umiddelbart. Breivold stoppet et forsøk fra gjestenes Eirik Østrem Salsten fra kort hold. Samme Breivold nektet Jacob Berglund scoring like etterpå.

Veteranen Martin Røymark fikk en god mulighet for VIF i overtall kort tid før periodeslutt, men ble stanset av Trym Gran. Storhamar kontret på direkten, og Sverre Rønningen smalt pucken i metallet bak en lettet Breivold i Vålerenga-buret.

To Storhamar-utvisninger gjorde at VIF spilte fem mot tre tidlig i midtperioden, men vertene maktet ikke å utnytte fordelen.

Storhamars Simen André Edvardsen kom alene mot «Tuben» Breivold i VIF-buret tre og et halvt minutt ut i perioden, men Edvardsens avslutning gikk rett på keeper. Breivold vartet for øvrig opp med flere kvalifiserte redninger innledningsvis i perioden.

Tommi Taimi fikk en god mulighet drøyt fem minutter ut i perioden, men Trym Gran forflyttet seg kjapt og avverget. Samme Gran stanset også Thomas Olsen fra kloss hold like etter.

Storhamar doblet

Tolv minutter ut i perioden kunne Storhamar juble for tomålsledelse. Etter å ha trykket på i overtall fem mot fire, fikk til slutt Eskild Bakke Olsen kjempet inn 2-0 til bortelaget, hans andre fulltreffer i kampen, til hjemmefansens fortvilelse i Jordal Amfi. VIF og Tobias Lindström fikk mulighet til redusering på rappen, men gjestene slapp med skrekken.

Jørgen Karterud fikk en god mulighet i starten av 3. periode, men maktet ikke å få pucken forbi Gram i Storhamar-buret.

Oppgjøret ble etter hvert småampert, og midtveis i perioden fikk Vålerengas Joachim Lunde Hermansen matchstraff etter tumulter på isen.

Lagkamerat Mathis Olimb fikk en kjempesjanse fra kloss hold i undertall ni minutter ut i perioden, men alene mot Gran var det burvokteren som igjen gikk seirende ut.

Vålerenga presset på for redusering, men maktet ikke å komme til de store sjansene. Drøyt to minutter før slutt fikk hjemmelaget overtallsspill fem mot fire, og tok deretter ut keeper i tillegg i jakten på scoring. Og den fikk de ved Tommi Taimi, men kun da det gjensto fem sekunder. Da var det for seint. Storhamar-spillerne holdt unna de siste sekundene og nektet VIF mer nettsus. Dermed var det bortefansen som kunne juble da sluttsignalet lød.

Ishockey, 6. NM-semifinale menn

Vålerenga – Storhamar 1-2 (0-1, 0-1, 1-0), Storhamar vant 4-2 i kamper

Jordal Amfi, 5259 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (00.41) Eskild Bakke Olsen (Peter Quenneville, Tommy Hjelm)

2. periode: 0-2 (32.02) Bakke Olsen (Erik Østrem Salsten, Hjelm)

3. periode: 1-2 (59.55) Tommi Taimi (Jørgen Karterud)

Dommere: Tor Olav Grøtnæs Johnsen og Per Gustav Solem

Utvisninger: Vålerenga 6 x 2 min., 1 x 5 min., 1 x 20 min. Storhamar 4 x 2 min.

