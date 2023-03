Oilers til NM-finale etter fire strake seirer over Sparta

Årets grunnserievinner og fjorårets norgesmester Oilers har tatt seg oppskriftsmessig til NM-finalen. I kvartfinalen mot Lillehammer ble det også 4-0 i kamper.

Likevel fikk Oilers det tøft med å slå et seigt Sparta-lag fredag. Stavanger-laget ledet både 2-0 og 4-2, men måtte se Sparta hente inn tomålsledelsen ved begge anledninger.

Med to minutter igjen av kampen så det ut til at oppgjøret skulle avgjøres i sudden death, men en sen scoring fra Dan Kissel ordnet seier og nok en NM-finaleplass for Oilers.

– Det føltes bra. Å få en avgjørende scoring som det, er uforglemmelig, sa matchvinner Kissel til TV 2 etter oppgjøret.

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen mente eget lag spilte opp mot sitt beste i fredagens kamp, men er ikke sikker på om det er nok til å ta seg forbi Oilers.

– Vi kan prestere på vårt beste og kanskje er ikke det nok til å slå Oilers likevel. Kanskje må de gjøre noen småfeil for at vi skal slå dem. Det er aldri moro å være med i en semifinale og gå ut etter fire strake, men vi taper for et bedre lag, sa Nilsen til TV 2 etter kampen.

Måtte vinne

Nilsens menn var nødt til å vinne fredagens oppgjør, men fikk verst tenkelige start da Kristian Jakobsson fikk fire minutters utvisning tidlig i første periode. Overtallet utnyttet Christoffer Karlsen da han satte inn kampens første scoring før fem minutter spilt.

Ti minutter senere banket Patrick Ulriksen pucken opp i nettaket og doblet ledelsen for Stavanger-laget. Scoringen kom etter en hurtig overgang fra gjestene.

Dermed trengte Sparta sårt en scoring for å fortsatt henge med i kampen om en plass i finalen. Den fikk de to minutter inn i midtperioden da Emil Lundberg plukket opp en løs puck foran Oilers-målet og vippet inn reduseringen. Tolv minutter senere ordnet Jakobsson lik stilling i kampen etter tålmodig og godt spill fra hjemmelaget.

Utlignet

Med to mål på rad virket det som om Sparta kunne spille seg opp i ledelsen også, men isteden var det Oilers som nok en gang tok ledelsen i kampen. Andreas Klavestad hamret til fra langt hold og via en styring fra Kissel endte pucken i Sparta-målet.

Bare minutter inn i den tredje perioden satte Karlsen inn sitt andre for kvelden og gjenopprettet tomålsledelsen til Oilers, før Magnus Nilsen reduserte like etter.

Sparta presset på og med drøye tre minutter igjen av kampen utlignet Marcus Fagerudd på et langskudd. Men nok en gang forble det ikke jevn stilling lenge, da Kissel ble matchvinner med 5-4 bare halvminuttet senere.

I den andre semifinalen møter Storhamar Vålerenga. Der står det 2-1 til Hamar-laget før lørdagens fjerde kamp i best av sju-serien.