Målfest for Wild – Zuccarello med assist

Mot Kraken sendte Jack Middleton Wild i ledelsen allerede i første periode da han satte pucken i mål etter 15 minutter med spill.

I andre periode og fortsatte festen for Wild, og Matt Boldy sørget for å øke ledelsen med ytterligere to mål.

Boldy ble kampens helt, da han også i tredje periode dunket inn et mål for Wild, og sendte de opp i en 4–0 ledelse mindre enn ett minutt inn i perioden.

Med assist fra Mats Zuccarello tok Ryan Hartman Wild videre opp til 5-0, før Kraken fikk sitt eneste mål i kampen.

Kampen endte med en komfortabel seier for Wild med 5–1. Før kampen hadde Wild tatt poeng i elleve kamper på rad. Med seieren forlenget de den rekken.

Mats Zuccarello fikk vel 18 minutter på isen for Wild i tirsdagens kamp.