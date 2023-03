Første matchball til Storhamar. VIF målløse på Hamar

Det er sjelden kost at en hockeymatch starter med et masseslagsmål, men slik ble det i kamp nummer fem mellom disse to lagene med rimelig høyt spenningsnivå.

Publikum hadde knapt nok satt seg før Storhamars Martin Rønnild dundret inn i VIFs Rasmus Ahlholm, som gikk rett i isen. Da ble hevntoktet satt inn umiddelbart, Rønnild smalt i i isen etter et overfall som ville blitt politianmeldt utenfor arenaen, men ikke her inne med hockeyrustning.

Fikk fem minutter

Men opptrinnet førte til at fire mann måtte i utvisningsboksen.: Vålerengas Justin Hamonic og Joachim Lunde Hermansen fikk to minutter hver, det samme fikk Storhamars Adrian Danielsen, mens Martin Rønnild fikk fem minutter etter en videosjekk fra dommerne.

Det betydde at Vålerenga spilte i overtall i tre minutter, men i løpet av den tida fikk de av gårde bare ett skudd mot Storhamar-målet.

Et varsel om hva som skulle komme?

For i første soningsperiode, da begge lag hadde fire mann på isen, satt den første pucken i mål. Stefan Espeland var uheldig og mistet pucken i egen sone, Jacob Berglund fikk tak i den og sendte til David Booth som fikk pucken forbi VIF-keeperen. Den seg sakte over målstreken bak Mitchell Gillam.

To skudd i stengene

Det var til de milde grader fyr i teltet fra første dropp i denne kampen.

Vålerenga prøvde å ta igjen i duellene, men da de fikk pucken under kontroll var ikke pasningskvaliteten som den pleier.

Så da kom 2–0 på en flot kontring der Jacob Berglund viste et teknisk avansert medtak da han fikk pasningen nesten rett bakfra fra Anton Karlsson.

En svært elegant scoring.

VIF klarte ikke å svare selv om skuddstatistikken endte 7–7. I tillegg hadde Storhamar to skudd i metallet. Som man skjønner, her kunne det fort stått 4–0.

– Vi er altfor slurvete i pasningene, denne perioden må vi bare glemme, sa VIFs Jørgen Karterud i første pause.

Partanen ute

Midtperioden ble jevnere, men framsto som en stillingskrig. 9–9 i skudd bekreftet jevnheten.

– Storhamar tok oss slik vi tok dem på Jordal. Nå må vi en tidlig scoring i siste periode og stette trykk på dem, sa Kalle Ekelund til TV2 før den siste perioden skulle avgjøre denne affæren.

Vålerenga måtte klare seg uten Mika Partanen i de to siste perioden, uvisst av hvilken grunn.

Og Vålerenga klarte ikke å trykke til i de siste 20 minuttene slik planen var. Heller ikke i overtall klarte de å skape stort.

Laget virket rett og slett litt slitne.

NM sluttspill menn ishockey mellom Storhamar og Vålerenga Storhamars Martin Rønnild er tett på Vifs keeper Mitch Gillam på Hamar mandag. (Rodrigo Freitas/NTB)

Men en sluttspurt klarte de å mobilisere, attpåtil i undertall da VIF pådro seg lagstraff for å være for mange på isen. Da kom Martin Røymark alene med keeper, men Trym Gran leste bevegelsene og leverte en avgjørende redning. Han ble også kåret til Storhamars beste spiller.

Dermed ebbet kampen ut uten at Vålerenga klarte å score en eneste gang denne kvelden. Heller ikke i spill 5 mot 3 skapte de stort.

Mens Storhamar fikk sin klassiske tredje scoring da VIF hadde tatt ut keeper i sluttminuttene. Anton Karlsson fikk den gleden.

- En svak kamp av oss og Storhamar vinner fullt fortjent. Vi skaper altfor lite, sa VIF-trener Fredrik Andersson til TV2.

Da er utgangspunktet klart: Vålerenga må vinne i Jordal Amfi onsdag for å få en avgjørende kamp på Hamar fredag. Men spørsmålet står ennå: Hvordan skal de vinne her?

PS. Det er sjelden alle periodene ender uavgjort i skuddstatistikken: 7-7, 9-9, 10-10. Sammenlagt 26-26.

FAKTA

Sluttspill semifinale menn, femte kamp mandag (best av 7):

Storhamar – Vålerenga 3–0 (2-0, 0-0, 0-0). Sammenlagt 3–2.

CC-Amfi, Hamar: 5717 tilskuere.

1. periode: 1–0 David Booth (02.53), 2–0 Jacob Berglund (13.11)

3. periode: 3-0 Anton Karlsson (58.59).