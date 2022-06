Rangers slo Tampa Bay i første semifinale i NHL-sluttspillet

Med de to målpoengene ble svensken den første New York Rangers-spiller siden Wayne Gretzky i 1997 til å nå 20 poeng i et sluttspill.

– Det er jo et flott navn å bli sammenlignet med, men ikke noe jeg går å tenker på. Det eneste som betyr noe er at vi vinner, sa han til svenske Sportsbladet.

Etter en jevn åpningsperode som endte 1-1 tok hjemmelaget over i midtpeiroden og gikk til siste pause med en 4-2-ledelse. Rangers scoret ytterligere to mål.

Tampa Bay er likevel favoritter til å ta sin tredje strake Stanley Cup-tittel, men viste tegn på svakhet i Madison Square Garden. Kanskje fordi laget ikke hadde spilt kamp på ni dager, mens Rangers kom rett fra oppgjøret mot Carolina Hurricanes.

Chris Kreider, Frank Vatrano, Filip Chytil (2) og Artemi Panarin scoret også for hjemmelaget. Steven Stamkos og Omndrej Palat sto for Tampas scoringer. Den andre semifinalekampen i best av sju spilles i New York fredag.

