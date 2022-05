Rangers til semifinalen i NHL-sluttspillet: – Vi er som kakerlakker

Hurricanes sto med sju strake seirer på hjemmeis i NHL-sluttspillet før nattens tap.

– Vi er som kakerlakker. Vi forsvinner ikke, sa Rangers-angriper Chris Kreider.

Kreider sørget for 2-0 i første periode, og Mats Zuccarellos tidligere klubb ledet 3-0 før den siste perioden. Kreider gjorde 4-0 før Vincent Trocheck reduserte for hjemmelaget. Filip Chytil og Andrew Copp scoret hvert sitt og ga New York-laget 6-2-seier.

Også Adam Fox og Ryan Strome scoret for New York Rangers. Max Domi sto for Hurricanes' siste redusering.

Svenske Mika Zibanejad sto for tre assist i kampen for Rangers. Nå venter de regjerende mesterne Tampa Bay Lightning i semifinalen.

