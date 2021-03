Hockeysesongen avlyses: – Det eneste riktige vi kan gjøre

Hockeyforbundet hadde møte med alle klubbene tirsdag, der de ble enige om å avvente til helsemyndighetene hadde besvart forbundets spørsmål vedrørende nedstengningen i Viken. Håpet var at treningsnekten som klubbene i Viken hadde fått bare var en glipp, men i dag kom beskjeden om at treningsnekten står.

– Med nedstengning i Viken som varer fra til og med 11. april vil vi ikke kunne gjenoppta treninger eller kamptilbudet på en helsemessig, sportslig eller økonomisk forsvarlig måte. Norsk ishockey har på elitenivå ikke spiltkamper siden førstedel i januar, og det vil ikke være mulig for oss at kamper spilles før sesongen må stoppes innen utgangen av april. I praksis betyr det at alt seriespill, sluttspill og kvalifiseringsspill nå stanser, sier generalsekretær Ottar Eide i en pressemelding.

– Vi har hatt god dialog med klubbene i forkant av denne avgjørelsen og vi opplever at det er enighet om at dette er det eneste riktige vi kan gjøre slik sitasjonen har utviklet seg, fortsetter Eide.

[ Avventer tilbakemelding fra helsemyndighetene før de tar en avgjørelse om hockeysesongen ]

Avgjør opp- og nedrykk over helgen

Hockeypresident Tage Pettersen sier at styret førstkommende mandag skal beslutte hvordan opp- og nedrykk mellom Fjordkraftligaen og 1. divisjon skal gjennomføres.

– Klubbene har siden all kampaktivitet ble stanset i januar opprettholdt treningene med håp om å avslutte sesongen med sluttspill og kvalifiseringsspill, men slik gikk det altså ikke, sier president Tage Pettersen i pressemeldingen.

Da Dagsavisen snakket med VIFs Martin Røymark tirsdag så han på en avlysning av sesongen som et realistisk scenario, selv om han håpte i det lengste på å kunne gjennomføre et sluttspill.

– Det siste håpet har vært om vi kunne få til et slags sluttspill i løpet av april, men det begynner å se veldig vanskelig ut, sa Røymark tirsdag og la til at det virket småfjernt å tro på at man kunne fortsette sesongen slik situasjonen er.

[ Ny trener, nye ideer – ingen kamper for Lysenstøen og MS (+) ]

Røymark lei seg på de yngres vegne

Det skulle det altså vise seg at Røymark fikk rett i. Onsdag fikk både han, lagkameratene og resten av Hockey-Norge en ufrivillig tidlig sommerferie for andre året på rad.

– Jeg er mest lei meg på de yngre spillernes vegne. Jeg husker da jeg var ung og akkurat hadde valgt meg hockey som et yrke. Da ville jeg bare trene og spille kamper hele tiden for å utvikle meg, og denne sesongen har de nesten ikke fått lov til noen av delene. Vi gikk jo nesten to måneder her i Vålerenga uten å få lov til å trene en gang, og det sier seg selv at det er en katastrofe for de yngre spillernes utvikling, mener Røymark og fortsetter:

– Det er en dritvanskelig situasjon. Både for de yngre spillerne, men også for dem som kjemper for fornyet kontrakt og også for klubbene. Jeg synes det er veldig kjedelig at vi ikke får spille kamper, men jeg er litt på slutten av min karriere, så det har ikke så store konsekvenser for min del. Men det er veldig mange som har hockeyen som yrke dette går ut over. Både på kort sikt, men også de kommende sesongene, sa Røymark til Dagsavisen tirsdag.

[ Hockeypresidenten: – Idretten som næring tas ikke seriøst ]

Frisk Asker seriemester

Også eliteserien for kvinner og 1. divisjon for menn avsluttes.

– Først og fremst har vi prøvd veldig lenge på mange måter for å holde det gående både trenings- og spillmessig. Nå er vi på overtid av overtiden når det kommer til antall spilledatoer for å få gjennomført noe som er i nærheten av å være sportslig ansvarlig og fysisk forsvarlig, sier assisterende generalsekretær Kristoffer Holm til NTB.

Han peker videre på at mange spillere er på kontrakter som utløper ved utgangen av april. I tillegg er flere ishaller i ferd med å stenge for sommeren, og på toppen kommer forbudet mot treninger for toppidretten i Viken.

– Det gjør at vi ikke lenger har anledning til å holde det gående, sier Holm.

Hockeytoppen understreker at tirsdagens avgjørelse ikke ble tatt med lett hjerte.

– Det er ambivalent. Det er ikke sånn at vi føler noe lettelse for å ha tatt den, sier han.

Beslutningen betyr samtidig at Frisk Asker er seriemester, til tross for at Storhamar i øyeblikket ligger foran på tabellen. Slutt-tabellen rangeres ut fra forholdet mellom antall oppnådde poeng ett lag har, sett opp mot antall poeng som var mulig å oppnå, uttrykt i prosent. Der er Frisk foran.

– Det er veldig kult å vinne serien, selv om det selvfølgelig er kjipt å ikke spille ferdig. Men når alt ble som det ble, så er det fint at det kommer noe positivt ut av det. Denne gangen ble det å vinne serien for Frisks del, og for min del å bli toppscorer i serien. Det er noe jeg tar med meg inn i neste sesong, sier Frisk-måltyven Viktor Granholm til NTB.