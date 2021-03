Hockeypresidenten: - Idretten som næring tas ikke seriøst

Av Stian Grythaugen

Det kom ikke gode nyheter for verken toppidretten eller breddeidretten for voksne på fredagens pressekonferanse med regjeringen. Stansen i seriespillet ble forlenget ytterligere.

Det rammer blant annet eliteserien i ishockey, som må belage seg på en ny periode uten kampaktivitet.

Hockeypresident Tage Pettersen sier at han aksepterer at situasjonen er utfordrende med nye smitteutbrudd ulike steder i landet, og at det må tas hensyn til totalbildet med smitteverntiltak, men at det handler om å prioritere hva man letter på.

– Jeg er svært skuffet over at beskjeden om fortsatt nedstenging av toppidretten kommer en dag etter at forrige råd gikk ut. Det vitner om at man ikke tar idrett som næring seriøst. Så er jeg selvsagt skuffet over at vi ikke kan komme i gang med kamper for eliteidretten nå, sier han til NTB.

Streng protokoll

Ishockeypresidenten har problemer med å se at det kan forsvares å utsette restarten av seriespillet ytterligere.

– Ingen i samfunnet har strengere smittevernprotokoller enn oss. Regelmessig testing av lag og støtteapparat og ingen publikummere inn i hallene. Da er det vanskelig å forsvare at kamper ikke kan gjennomføres, sier Pettersen.

Han mener også at lettelser på andre samfunnsområder stiller avgjørelsen i en underlig lys.

– Vi må se idretten i forhold til samfunnet rundt oss, og da blir det merkelig å se at restauranter åpnes, at det tillates alkoholservering og at folk stimer sammen på vinterferie i skiheiser og på hotell. Hvis det er trygt, så er det minst like trygt at elitekamper for tomme tribuner gjennomføres, sier Pettersen.

– Det er ingen andre områder i samfunnet som må være 100 prosent smittefrie for å få gjennomføre sin aktivitet. Da kan man heller ikke kreve dette av idretten, tilføyer han.

Uvisst med kamper

Norges Ishockeyforbund har hatt stans i seriespillet siden tidlig i januar. Da satte forbundet selv aktiviteten på pause som følge av smitteutbrudd i en rekke klubber.

Nå er det uvisst når kampene kan komme i gang igjen.

Fram til fredagens beslutning var håpet å gjennomføre en grunnserie med 36 runder. Deretter var planen å gå over i et sluttspill med færre oppgjør i hver kampserie.

Målet er å være ferdig med sesongen til 1. mai. Da må landslaget komme i gang med VM-forberedelser.

Pettersen er for øvrig idrettspolitisk talsmann for Høyre ved siden av vervet som ishockeypresident.

Ber om hastemøte

Idrettspresident Berit Kjøll har bedt regjeringen om et hastemøte for å diskutere situasjonen til idretten etter at regjeringen forlenget mange av sine tiltak.

Det opplyser Kjøll i kjølvannet av fredagens pressekonferanse der det ikke kom noen gode nyheter for verken toppidretten eller breddeidretten for voksne.

Regjeringen åpner derimot for konkurranseaktivitet for barne- og ungdomsidretten.

– Når det gjelder toppidretten og voksenidretten, hvor gjeldende restriksjoner opprettholdes, er jeg bekymret. Jeg frykter at flere utøvere faller fra, de frivillige blir borte, arbeidstakere står i fare for å miste arbeidet og klubbene står i fare for å gå konkurs, sier idrettspresidenten.

Hun legger til at en langvarig nedstengning vil utfordre «vår evne til å opprettholde en intakt idrettsorganisasjon, også når pandemien er lagt bak oss».

Kjøll har bedt om et hastemøte med statsminister Erna Solberg og regjeringen. Det finner sted 3. mars.

Fredag ble det klart at nasjonalt seriespill fortsatt må avvente oppstart etter fire uker med nedstengning. Heller ikke treningskamper anbefales.

– For flere av idrettene er vi allerede godt på overtid for å kunne fullføre sesongen med oppsatte kamper. En ny utsettelse gjør at det nå er stor fare for at seriespillet må avsluttes i flere idretter, sier Kjøll.

For voksne opprettholdes regjeringens anbefaling om ikke å drive organisert aktivitet med kontakt.