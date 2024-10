Solbakken om Østerrike: - Det blir en helt annen kamp

Østerrike utklasset Kasakhstan 4–0 i Linz torsdag og søndag kommer Norge til samme arena. Solbakken forventer seg et helt annet kampbilde enn mot Slovenia.

– Vi får ikke trent mellom disse to kampene, det handler bare om restitusjon og hvile, men vi skal legge en kampplan det neste døgnet, sier Ståle Solbakken etter at han har fått fordøyd opplevelsen torsdag kveld.

Haaland ble hedret

Etter kampen ble det en svært sen middag der fotballpresident Lise Klaveness gratulerte Erling Braut Haaland med den nye målrekorden på landslaget.

Haaland selv stilte for en sjelden gang opp for mediene og snakket om rekorden.

– Det er stort. Det er historisk. Jeg er glad. Det er en fantastisk rekord å ta, sa Haaland i mediesonen etter 3–0 seieren over Slovenia.

Lyn-spissen Jørgen Juves norske rekord på 33 landslagsmål sto urørt i over 90 år. Erling Braut Haaland tangerte og overtok den med sine to mål mot Slovenia.

– Ja, det er jo en stor begivenhet med så gamle rekorder. Men det viktigste for meg er at laget fikk uttelling. Jeg har aldri trent et lag med så mye stang-ut som dette laget her, sier Solbakken.

Tabloid høytrykk

At Haaland også selv publiserte nyheten på sosiale medier at han skal bli far, dempet ikke det tabloide trykket rundt Norges største landslagsstjerne sent torsdag kveld.

– Jeg visste ikke noe om det, og han blir vel en fornuftig far som de fleste andre. Det får bare gå sin gang, sier Solbakken.

Fredag samlet landslagssjefen spillerne til en lett restitusjonsøkt på Lillestrøm foran avreisen til Østerrike. Den var primært for alle dem som ikke startet mot Slovenia. Det utgjør jo et helt lag.

Han hadde fått sett en omgang av Østerrike – Kasakhstan (4-0), som ble spilt samtidig med Norges kamp.

– Der spilte Kasakhstan med veldig stor risiko, noe de ble straffet hardt for. Nå blir ikke den kampen min hovedreferanse inn mot søndagens kamp, vi har jo nettopp slått dem (2–1) på Ullevaal, sa Solbakken på fredagens pressemøte.

Christoph Baumgartner, Philipp Lienhart, Marcel Sabitzer og Matthias Seidl scoret Østerrikes mål.

Pressekonferanse med herrelandslaget i fotball Ståle Solbakken møtte mediene på Lillestrøm fredag. (Beate Oma Dahle/NTB)

Usikker Østigård

Midtstopper Leo Skiri Østigård måtte forlate banen med skade i pausen.

– Han skal undersøkes nå, så får vi se om han er klar for søndag. Når du må gå ut til pause, så er det en real fare for at han mister neste kamp, sa Solbakken.

Han var fornøyd med de taktiske grepene han gjorde mot Slovenia.

– Vi traff bra på den offensive delen, særlig på venstresiden. Vi forsvarte oss i 4-4-2, men angrep i en skjev 3-3-4. Vi gjorde det vanskelig for dem ved å legge to mann i mellomrommet bak spissene. Da måtte backen litt inn, og Antonio Nusa fikk gode arbeidsforhold, sa han.

Erling Braut Haaland forventer en tøffere kamp mot Østerrike søndag.

– Ikke hauss oss opp for mye nå da, avsluttet han til norsk presse etter kampen.

Søndagens kamp har avspark klokka 20.45 på Raiffeisen Arena i Linz. Norge topper tabellen med sju poeng foran Østerrike og Slovenia som begge har fire poeng.

---

FAKTA

Dette er mestscorende spillere på Norges landslag i fotball for menn gjennom tidene (årstallene i parentes angir når de scoret sine mål):

* 34: Erling Braut Haaland (2020-),

* 33: Jørgen Juve (1929-34),

* 26: Einar «Jeja» Gundersen (1917–28)

* 25: Harald Hennum (1949–60)

* 24: John Carew (1999–2011)

* 23: Tore André Flo (1995-2003), Ole Gunnar Solskjær (1995–2006)

* 22: Gunnar Thoresen (1946–57)

* 21: Steffen Iversen (1999–2008)

* 20: Jan Åge Fjørtoft (1988-95), Joshua King (2012-).

---