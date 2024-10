Slik blir fotballsesongen 2025 – Eliteserien starter 29. mars og cupgrep kan gjøres

Norges Fotballforbund har klar årets hovedterminliste for 2025-sesongen. Den er skreddersydd etter innspill og ønsker fra klubbenes interesseforeninger, henholdsvis Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner.

– Arbeidet med dette blir stadig mer komplisert og utfordrende. Internasjonale turneringsformat endres, både hos kvinner og menn, noe som innebærer flere internasjonale kamper, sier leder av NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn.

– Det er et økende ønske om å legge til rette for lag som spiller i E-cupene, og begge terminlistene gir rom for dette. Hovedterminlisten for 2025 muliggjør også en omlegging av NM, slik at vi er forberedt på dette dersom det blir et tingvedtak, legger han til.

Mot cupstrid

I tråd med terminlisten som nå foreligger starter Toppserien for kvinner opp 22. mars neste år. Første serierunde i Eliteserien spilles én uke seinere.

Cupfinalene for kvinner og menn er plottet inn henholdsvis 23. november og 6. desember.

I oppsettet ligger cupen for menn inne med sju ordinære runder i tråd med det tradisjonelle formatet. På fotballtinget neste år skal det imidlertid diskuteres om dette skal legges om.

Fra flere hold, blant annet av det forbundsnedsatte Hangeland-utvalget, har det vært tatt til orde for at cupfinalen bør spilles på våren. En eventuell endring kan gjennomføres allerede i 2025.

På årets fotballting ble det konkluderte med at en endelig beslutning om cupen ikke kunne tas av styret i Norges Fotballforbund. Dermed må saken opp på ny på tinget neste år.

«Forbundsstyret bes om å komme tilbake til forbundstinget med egen sak om eventuelle endringer i norgesmesterskapet med kamper høst/vår til avgjørelse», het det i det vedtatte forslaget fra Lillestrøm Sportsklubb.

Det ble vedtatt med 74 mot 64 stemmer. Norsk fotball står dermed splittet i saken om NM.

Dobbel omlegging?

Skulle tinget komme til at cupen endres, har NFF i hovedterminlisten sett på muligheten for å spille tre runder høsten 2025 og de fire resterende påfølgende vår.

– Her er det imidlertid mange detaljer man må komme tilbake til, heter det fra NFF.

Også på kvinnesiden ligger det inne en mulighet for omlegging av NM – med en mulig finale sommeren 2026.

Siste serierunde i neste års eliteserie for menn spilles 30. november. Toppserien rundes av 15. november.

På kvinnesiden legges fem perioder med landskamper, i tillegg til EM-sluttspillet i Sveits, beslag på et betydelig antall spilledager. Under EM blir det fem ukers pause i seriespillet.

Fotballsesongen 2025 vil også inneholde nytt turneringsformat for 1. og 2. divisjon kvinner samt et nytt turneringsformat for Champions League.