Nå starter høringen for å avgjøre Manchester Citys fremtid – anklaget for 115 brudd

En kommisjon på tre personer skal i det britiske medier omtaler som «århundrets sportsrettssak» gjennomgå bevismateriale i anslagsvis ti uker, før en dom ventes mot slutten av den inneværende sesongen.

City ble i februar i fjor anklaget for 115 brudd på Premier Leagues økonomiske regler i perioden 2009 til 2018. Blant beskyldningene er at klubben overrapporterte sponsorinntekter og inngikk ulovlige sponsoravtaler.

I tillegg til de påståtte overrapporterte sponsorinntektene er City også anklaget for å ha gitt tidligere manager Roberto Mancini dobbel lønn i det skjulte. Andre punkter går ut på at klubben ikke har samarbeidet og vært et hinder i etterforskningen.

City benekter ethvert brudd og insisterte på at det må legges fram en «omfattende samling av ugjendrivelige bevis» for å dømme dem.

Skulle saken ende med fellelse, kan det føre til alvorlige straffereaksjoner. I verste fall kan klubben bli kastet ut av Premier League. Andre klubber kan også fremsette krav om at titler skal bli fratatt Manchester City.

Det vil i så fall være en stor ripe i lakken for en av de mest suksessrike periodene for noen klubb i engelsk fotballhistorie.

Siden City ble kjøpt opp av Sheikh Mansours Abu Dhabi United Group i 2008, har klubben vunnet åtte Premier League-titler, en Champions League-triumf, FA-cupen tre ganger, seks ligacup-titler, den europeiske supercupen og klubb-VM.

– Erling er ikke advokat

Manager Pep Guardiola, som har ledet laget siden 2016, ønsker rettssaken velkommen og sa før helgen at City er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

– Det starter snart og slutter forhåpentligvis snart. Et uavhengig panel vil avgjøre det, og jeg ser fram til avgjørelsen, sa Guardiola.

– Vi får se. Jeg vet hva folk ser fram til og hva de forventer, jeg vet, hva jeg har lest i mange, mange år.

Guardiola var også tydelig på at de påståtte bruddene i så fall ikke er verken han eller spillernes skyld.

– Jeg er ikke advokat. Erling (Braut Haaland) er ikke advokat. Alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, sa spanjolen.

City-sjefen, som er inne i det siste året av kontrakten sin, har standhaftig støttet sine overordnede, men har tidligere sagt at han vil gå av dersom de ikke har vært ærlige med ham.

– Hvis du lyver for meg, er jeg ikke her dagen etter, sa Guardiola i 2022.

Anket til CAS

Det er ikke første gang City har havnet i retten på grunn av påståtte økonomiske overtredelser.

I 2020 ble de utestengt fra Champions League i to år av Uefa for overrapportering av sponsorinntekter mellom 2012 og 2016, men de fikk gjennomslag for anken sin hos Idrettens voldgiftsrett (CAS).

CAS fant at de fleste av de påståtte bruddene på overrapportering av sponsorinntekter enten ikke var etablert eller var foreldet ettersom de skal ha skjedd utenfor den lovbestemte femårsgrensen for påtale.

Det finnes imidlertid ingen slik tidsgrense i Premier League-saken.

Everton og Nottingham Forest fikk trukket poeng forrige sesong for brudd på Premier Leagues regler for lønnsomhet og bærekraft (PSR), selv om Leicester unngikk en lignende straff etter å ha vunnet sin anke mot Premier League.

De 115 påståtte bruddene:

* 54 tilfeller av unnlatelse av å gi nøyaktig finansiell informasjon fra 2009/10-sesongen til 2017/18.

* 14 tilfeller av unnlatelse av å gi nøyaktige detaljer for spiller- og trenerbetalinger fra 2009/10-sesongen til 2017/18.

* 5 tilfeller av manglende brudd på Uefas økonomiske regler (FFP) fra 2013/14-sesongen til 2017/18.

* 7 brudd på Premier Leagues PSR-regler fra 2015/16-sesongen til 2017/18.

* 35 tilfeller av manglende samarbeid med Premier League-undersøkelser fra desember 2018 til februar 2023.

