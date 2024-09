Guardiola rolig før høringen mot Manchester City: – Uskyldige inntil det motsatte er bevist

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

City ble i februar i fjor anklaget for 115 brudd på Premier Leagues økonomiske regler i perioden 2009 til 2018. Blant beskyldningene er at klubben overrapporterte sponsorinntekter og inngikk ulovlige sponsoravtaler.

– Høringen starter snart, og forhåpentligvis er den raskt ferdig. Det er en uavhengig kommisjon som skal bestemme, og jeg ser fram til å få en avgjørelse, sa Guardiola da han møtte pressen fredag.

I tillegg er City for å ha gitt tidligere manager Roberto Mancini dobbel lønn i det skjulte. Andre punkter går ut på at City ikke har samarbeidet og vært et hinder i etterforskningen.

– Det er ikke noe vi snakker om (i garderoben). Jeg er glad for at det begynner, og det kommer til å bli snakket mye om. Vi får se. Alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, understreker Guardiola.

Skulle saken ende med fellelse, kan det føre til alvorlige straffereaksjoner. I verste fall kan Manchester City bli kastet ut av Premier League.

Klubben som står med fire strake serietitler, har hele tiden bedyret sin uskyld.