Tandberg-scoring fra 40 meter: – Det var bare å prøve

Den norske landslagsspilleren sendte gjestene i ledelsen etter fem minutter før Julie Blakstad doblet noen minutter senere. Like før hvilen vant Tandberg ballen på om lag 40 meter, og hun bestemte seg like så godt for å skyte. Ballen gikk i en flott bue over hjemmelagets keeper og i nettmaskene.

– Jeg vet at jeg har et bra skudd, og jeg så at målvakten sto langt ute, så det var bare å prøve, sa Tandberg til Viaplay.

Hun står med sju mål på seks kamper for Hammarby i serien etter overgangen fra Linköping. Blakstad, en annen norsk spiller som scoret fredag, var fornøyd.

– Vi gjør en bra match alt i alt. Det er deilig å score fem mål, sa hun.

Emma Westin og Smilla Holmberg scoret også for vinnerlaget. Vilde Hasund og Emilie Joramo startet for Hammarby, mens Thea Sørbo fikk et innhopp.

Hammarby har ni poeng opp til Rosengård på tabelltopp, og laget fra Malmö har dessuten to kamper mindre spilt enn Hammarby.