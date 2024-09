Tre tidssoner østover: – Vi er klare til å prestere

1300 mil i fly, kryssing av tre tidssoner østover og like mange vestover er del av oppladningen til Norges to første nasjonsligakamper.

I fjor kom Norge skjevt ut i EM-kvalifiseringen med ett poeng på to bortekamper som ble forbundet med en lang flyreise over mange tidssoner. Laget greide aldri å ta igjen det tapte og måtte nok en gang sitte hjemme under et sluttspill.

Også i høstens nasjonsliga har Norge fått en krevende start der energilekkasje kan gå ut over prestasjonene i to vanskelige kamper, men Solbakken og spillerne takker for at fotballforbundet har tatt ansvar og prøver å minimere skaden, til en ikke ubetydelig kostnad.

NTB har tidligere fått bekreftet at charterflyet som fraktet spillerne til Almaty og skal ta dem hjem igjen til Oslo koster NFF 3,7 millioner kroner.

– Jeg vil rose Are Hokstad og de andre som har brukt veldig mye tid på å forberede dette, sa Solbakken på torsdagens pressekonferanse i Kasakhstan.

Ute etter suksess

Fredag møter Norge et lag som rett nok bare er nummer 109 på Fifa-rankingen, men som under sin nye landslagssjef Stanislav Tsjertsjesov ivrer etter å imponere foran publikum på en utsolgt arena i Almaty.

Den tidligere klassekeeperen Tsjertsjesov leder laget for første gang etter at han ble ansatt i sommer. Tidligere har han vært landslagssjef for hjemlandet Russland, blant annet under VM på hjemmebane i 2018. Han har ført klubblag som Legia Warszawa og Ferencváros til titler i sine land. Nå vil han ha suksess også med Kasakhstan.

Bare tre dager senere kommer gruppas høyest seedede lag Østerrike til Ullevaal i det som kan bli en nøkkelkamp i jakten på gruppeseier og opprykk til A-divisjonen. Ralf Rangnicks høye og intense kontrapress kan bli en stri oppgave om de norske ikke har greid å restituere fullt etter kampen i Almaty og to strabasiøse reiser.

NFF har lagt ned både penger og arbeidsinnsats i å gjøre reisene så behagelige som mulig for spillerne, med ekstra plass og muligheter for hvile og avkobling.

Bra opplegg

– Flyturen gikk fint, helt ærlig. Det var mye spill og serier. Det var et fint fly, og NFF og Are (Hokstad) hadde lagt opp en veldig bra reise, sa Martin Ødegaard på torsdagens velbesøkte pressekonferanse.

Likevel kommer man ikke unna at tre timers tidsforskjell skal utlignes først den ene veien, så den andre. Tradisjonelt har det vært sagt at man trenger en dag per time tidsforskjell for å bli helt akklimatisert.

Normalt kunne man ha fløyet hele charterturen i ett strekk, men for å unngå å fly over krigssonen i Ukraina valgte man å legge inn en mellomlanding i Istanbul.

– Det er en lang reise, men vi gjorde det beste ut av det. Vi kan ikke gjøre noe med avstanden, eller med krigen. Vi foretrakk å fly rundt krigssonen i stedet for over den, og jeg tror det var lurt, sier Solbakken.

– Jeg tror det tok omtrent 11 timer fra vi fløy fra Oslo til vi var på hotellet.

Håper på god dag

Rett etter fredagens kamp tar laget turen motsatt vei, for å være på plass i Norge tidlig lørdag, halvannet døgn før avspark mot Østerrike.

Østerrikerne har en langt mer overkommelig reisevei fra Slovenias hovedstad Ljubljana.

Norge har aldri før møtt Kasakhstan i A-landskamp, men Martin Ødegaard har både spilt og scoret mot Kasakhstan på U21-landslaget.

– Jeg husker den kampen, og det var en god kamp for meg. Jeg scoret også mål, om jeg husker rett, sier Ødegaard om 3-0-seieren i Aktobe høsten 2016, som han ble minnet om av en kasakhstansk journalist.

– Dette er en ny start, på vei mot en ny kvalifisering, og kampen er viktig for oss på mange måter. Jeg håper vi får en god dag og vinner.

