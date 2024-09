Landslagsspiller...Men hvem er det?

Snaut tre måneder etter siste landskamp (1-3 for Danmark i Brøndby) er Ståle Solbakkens menn i Almaty for å spille sin første tellende landskamp siden 19. november i fjor (3-3 mot Skottland i Glasgow). Den talte jo bare for rangeringens skyld ettersom Norge var allerede slått ut av EM-kvalifiseringen.

Her har vi hovedgrunnen til at Ståle Solbakken takker av etter neste VM. Det er altfor lenge mellom kampene for en mann som helst vil ha tre kamper i uka, nesten hele året.

Høstens Nations League blir viktig for å få så god seeding som mulig inn til neste kvalifisering, til VM i 2026. Selv om VM-sluttspillet er utvidet til 48 nasjoner er det bare 16 europeiske lag som får plass til sluttspillet i USA, Canada og Mexico.

Norge og Ståle Solbakken blir forfulgt av spørsmålet også inn i den neste fasen. Hvorfor i all verden kommer ikke Norge til mesterskap med to av verdens beste spillere på laget? Det fikk han spørsmål om på pressemøtet i Almaty torsdag også. Ved avreise til Kasakhstan kom meldingen om at både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er nominert til den prestisjetunge gullballen (Ballon d’Or), som deles ut i Paris 28. oktober.

Også sikkerhetsvaktene måtte snu seg da Erling Braut Haaland forlot torsdagens trening i Almaty. (Terje Pedersen/NTB)

Ståle Solbakken begynner å bli lei av å forklare det norske landslagets nedturer. Men han kan bare ta ansvaret for siste kvalifisering. Både Haaland og Ødegaard er på plass i Almaty, og de får stor oppmerksomhet av de lokale mediene. Fordi de har den statusen de har. Men det er ikke de som definerer det norske landslagets resultater hvis ikke Haaland varter opp med et trick igjen. Det er de ni andre på laget som ofte er avgjørende.

En rekke norske spillere har meldt forfall. Så i helgen ble tre nye menn innkalt: Sindre Walle Egeli, Jostein Gundersen og Sondre Langås. Jeg tror de kunne gått ganske lenge opp og ned Karl Johans gate før noen hadde skjønt de var norske landslagsspillere i fotball. Jostein Gundersen (Bodø/Glimt) og Sondre Langås (Viking) er selvsagt kjente navn lokalt, mens Sindre Walle Egeli (Nordsjælland) aldri har spilt på øverste nivå i Norge.

Men danskene er imponert over gutten som gikk rett fra Sandefjords 2. lag til spill ute i Europa. Og det er en grunn til at han også er hentet inn på A-landslaget. Han skal være en avslutter av rang. Enda en offensiv kraft der altså.

Antonio Nusa og Oscar Bobb kom inn som to nye stjerneskudd i fjor, så den norske angrepskraften er forbløffende. Så det er ikke der Ståle Solbakkens utfordring ligger. Den handler om å bygge landslagets grunnmur, altså forsvaret. Og det er den som har sviktet Norge, i praksis i nesten hele dette årtusenet.

Kristoffer Ajer var påtenkt som det nye ankerfestet, men han er ute med skade. Så da blir det nok Andreas Hanche-Olsen og Leo Skiri Østigård som skal utgjøre midtforsvaret igjen. Landslaget trenger nye typer, men det vi ønsker oss er midtstopperen som ruver og binder dette forsvaret sammen. Han trenger ikke engang ha et kjent navn.

OBS! Avspark Kasakhstan - Norge er allerede klokka 16.00 fredag.

