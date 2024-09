Hevder tidligere Ullern-spiller Horn Myhre får sin landslagsdebut

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De to mediene erfarer at Ståle Solbakken går for følgende startoppstilling i 4-3-3-formasjon:

Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Leo Skiri Østigård, David Møller Wolfe – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Felix Horn Myhre – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Antonio Nusa.

Myhre er debutant i landslagstroppen og må sies å være den største overraskelsen i startelleveren. Han har spilt meget bra for Brann den siste tiden.

Kampen mot Kasakhstan er den første i høstens nasjonsliga. Norge skal møte Østerrike på hjemmebane mandag.

