LSK Kvinner nær konkursstupet – kan måtte avbryte sesongen om kort tid

Romeriksklubben har i over lengre tid vært i en prekær situasjon økonomisk. Det har vært jaktet intenst på en sponsor som kan hjelpe den tidligere pokalgrossisten uten av krisen, foreløpig uten hell.

Fredag ble det avholdt det som må kunne betegnes som et krisemøte med spillerne.

– Vi er fortsatt i en alvorlig økonomisk situasjon. Klarer vi ikke finne en ny sponsor eller samarbeidspartner, risikerer vi å måtte trekke laget før sesongen er omme, sier konstituert styreleder Lotte Lundby Kristiansen til NTB.

I løpet av kort tid

– Kan helgens kamp mot Røa bli den siste?

– Hva skal jeg si? I løpet av kort tid får vi oversikt over om vi klarer å drive videre, svarer LSK-toppen.

På spørsmål om det finnes noen form for lys i tunnelen lyder svaret:

– Vi har noen prosesser som ikke er avsluttet ennå.

For en tid tilbake ble det jobbet med muligheten for en sammenslåing med en annen romeriksklubb, Lørenskog. Den prosessen var lenge inne på et godt spor, men samtalene endte til slutt uten resultat.

Styret i Lørenskog konkluderte med at det var for liten tid og for mange uavklarte spørsmål til at man kunne gå videre med prosessen. En søknad måtte ha blitt sendt til Norges Fotballforbund innen 1. oktober for å få overført toppserielisensen.

Poengtrekk

LSK Kvinner ble tidligere i år trukket ett poeng for brudd på NFFs økonomiske regler. Laget er nummer på fire på tabellen med 29 poeng etter 18 kamper.

Lørdag venter hjemmekamp i Toppserien mot Røa. Deretter har laget ytterligere åtte kamper igjen å spille.

Romeriksklubben har ikke mindre enn sju ligatitler og vant Toppserien sist i 2019. En rekke store norske stjerner, blant dem Guro Reiten, Emilie Haavi og Ingrid Syrstad Engen, har spilt for de gule og svarte.

