LSK Kvinner tar drastiske grep: – Handler om klubbens videre eksistens

Det opplyser toppserieklubben i en pressemelding.

LSK skriver der at de er i en «kritisk økonomisk situasjon», og at «det handler om klubbens videre eksistens».

Videre står det at LSK Kvinner er «helt og holdent avhengig av mer hjelp fra støttespillere og næringsliv».

Sparetiltakene

Dette er sparegrepene til romeriksklubben:

* Umiddelbare delvise permitteringer av i praksis alle ansatte (bortsett fra spillere)

* Administrasjonen går over til bruk av hjemmekontor

* Vurdere å kutte måltider for spillere

* Kutt av treningstid i LSK-hallen

Mindre effekt

LSK medgir at tiltakene er utfordrende for alle i og rundt klubben, men at de er nødvendige for å kunne fortsette driften på kort sikt.

I pressemeldingen blir det pekt på at den nye medieavtalen gjennom Toppfotball Kvinner og Norges Fotballforbund ikke har gitt den effekten LSK så for seg.

Laget har startet sesongen med to seire og to tap. Fredag ble det 0-1 tap for Lyn i Oslo.