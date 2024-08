Uviss framtid for LSK Kvinner – avtale om sammenslåing legges bort

Det er Lørenskog IF som har bestemt seg for å avslutte intensjonsavtalen om en mulig sammenslåing fra 1. januar 2025.

Styret mener det er for liten tid og for mange uavklarte spørsmål knyttet til en slik prosess. En søknad måtte ha blitt sendt til Norges Fotballforbund innen 1. oktober for å få overført toppserielisensen til en sammenslått klubb.

«Spesielt økonomien framover og en overgang som toppklubb «over natten» er utfordrende. Styret er bekymret for at en sammenslåing kan få for store konsekvenser for klubben», står det i en pressemelding fra Lørenskog IF.

Der blir det presisert at man «fortsatt er villig til å se på en sammenslåing på lengre sikt».

LSK Kvinner er inne i en tøff økonomisk periode. I april ble alle ansatte som ikke er spillere, delvis permittert. Det ble omtalt som en «kritisk økonomisk situasjon».

«Vi i LSK Kvinner tar beslutningen til etterretning, og har forståelse for usikkerheten omkring å integrere toppfotballens kultur og økonomi inn i en breddeklubb», skriver LSK Kvinner om Lørenskogs avgjørelse.

Toppklubben understreker at den har jobbet med parallelle løsninger mens samtalene om en sammenslåing har pågått.

«Dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke, og vi vil informere om dette når vi har mer informasjon», står det i uttalelsen.

LSK Kvinner ble tidligere i år trukket ett poeng for brudd på NFFs økonomiske regler. Laget er nummer på fire på tabellen med 28 poeng etter 16 kamper.

