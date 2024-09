Slik er laget mot Kasakhstan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Åtte dager etter at Brann-spiller Myhre var med på å tape 0-3 for Astana på samme arena, får 25-åringen fra Oslo sjansen til ta revansj på Almaty Ortalyk stadion. Han spiller venstre indreløper og blir den 55. spilleren som får en A-landskamp i Solbakkens tid som sjef.

Myhre er på sin første A-landslagssamling og går rett inn i laget. Det er den store overraskelsen i uttaket, der Solbakken fyller på med offensiv kraft.

For første gang starter Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Antonio Nusa sammen for Norge. Lagkaptein Martin Ødegaard har ristet av seg smellen fra sist helgs seriekamp mot Brighton og starter også.

VG og TV 2 erfarte laguttaket sent torsdag, og det ble bekreftet da lagopstillingene ble offentliggjort 75 minutter før avspark.

Valget av Myhre er eneste store overraskelse. Patrick Berg får ankerrollen, mens Sander Berge starter på benken. David Møller Wolfe spiller venstreback etter å ha klart seg bra på den plassen i flere av vårkampene.

Høyreback Julian Ryerson spiller sin 25. kamp og får gullklokka.

Haaland trenger to mål for å tangere Jørgen Juves 90 år gamle landslagsrekord på 33 mål for Norge. Det norske laget er ute etter en god start på nasjonsligaen, der Østerrike og Slovenia er øvrige motstandere.

Norges lag (4-3-3): Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Leo Østigård, David Møller Wolfe – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Felix Horn Myhre – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Antonio Nusa.

