Kristian Eriksen endte Moldes rekke uten seier på overtid mot Lillestrøm

Sist lagene møttes var i Molde 7. juli da vertene herjet og vant 3-0 på hjemmebane. Siden den tid hadde ikke Molde vunnet en kamp i ligaen. Fasiten var i stedet én uavgjort og to tap.

Rekken har ført til at Erling Moes menn har begynt å falle av i gullkampen og ligger helt nede på 4.-plass etter 18 serierunder.

Det skiller ti poeng opp til serieleder Bodø/Glimt, mens Viking og Brann bare er to poeng foran. Bergenserne har én kamp mindre spilt.

Lillestrøm er heller ikke inne i noen spesielt god periode og ligger helt nede på 12.-plass på tabellen. Det skiller kun to poeng ned til Odd på nedrykkskvalifisering.

Ylldren Ibrahimaj sendte Lillestrøm i ledelsen etter ni minutter med en perlescoring, før Frederik Ihler utlignet i sin første kamp fra start for Molde. På overtid ble Eriksen helten da han fikset 2-1-seier.

Ibrahimaj-perle

Lillestrøm fikk en drømmestart på kampen da Ibrahimaj banket vertene i ledelsen med et skudd i krysset etter bare ni minutter. Scoringen var midtbanespillerens første for sesongen.

– Den er det skyhøy klasse over, konkluderte TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller.

Vondt ble til verre for Molde da Martin Bjørnbak måtte av med en skade seks minutter senere. Inn kom Anders Hagelskjær.

På tampen av første omgang rullet imidlertid moldenserne opp et praktangrep som sluttet med at Kristian Eriksen slo et nydelig innlegg inn i feltet, som Ihler foredlet til mål med hodet.

– Det er fint, det er derfor jeg er her. Jeg er her for å hjelpe laget og gjøre mitt beste. Det var fint å gå til pause med et mål, sa han til TV 2 i pausen.

Dansken kom til Molde så sent som 5. august, men søndagens kamp var allerede hans andre for blåtrøyene.

Les også: Kåffa kunne endelig juble for tre hjemmepoeng: – Fryktet vi aldri ville vinne (+)

Tverrliggertreff

Halvveis ut i 2. omgang var vertene bare millimeter unna å ta ledelsen igjen da Eric Larsson banket et skudd i tverrliggeren.

På tampen av oppgjøret headet Sander Moen Foss ballen i mål, men scoringen ble annullert og omgjort til frispark ettersom Ibrahimaj holdt og hindret Albert Posiadala i Molde-målet.

Til slutt var det bortesupporterne som kunne slippe jubelen løs da Halldor Stenevik spilte opp Eriksen, som scoret matchvinnermålet.

Torsdag spiller Molde returkampen mot Cercle Brugge i kvalifiseringen til europaligaen, før de skal på besøk til Kristiansund neste helg.

Lillestrøm skal på sin side på besøk til Strømsgodset og prøve å forlenge drammenslagets rekke uten seier. Den er på åtte strake før neste helgs oppgjør.

Les også: Godset skuslet bort tomålsledelse mot Sandefjord: – Et usselt poeng