Kane om mulig EM-tittel: – Hadde byttet alt i karrieren for å vinne

England har sjansen til å vinne sin første EM-tittel i søndagens finale mot Spania, der Kane kan ende en vond rekke med sesonger uten titler.

– Det er ingen hemmelighet at jeg ikke har vunnet et trofé. Hvert år som går forbi, så blir du mer motivert og mer bestemt på å forandre på det, sa Kane på en pressekonferanse foran finalen i Berlin.

Totalt har Kane 417 scoringer på 656 kamper for klubb- og landslag, med toppscorertitler i Premier League (2016, 2017 og 2021), VM (2018), mesterligaen (2024) og Bundesliga (2024). Likevel har en tittel for klubblagene og England latt vente på seg.

Kane er uansett klar på at han ville byttet bort alle sine individuelle utmerkelser, om det hadde betydd at han endelig kan løfte et historisk EM-trofé for England, som landets kaptein og tidenes mestscorende spiller.

– Jeg har muligheten til å vinne ett av de største trofeene du kan vinne og skape historie med mitt land. Jeg hadde byttet alt i karrieren min for å ha en fantastisk kveld og vinne.

