De la Fuentes magi: Fra skepsis til EM-finale for Spania

Da Lamine Yamal (16) utlignet tirsdagens EM-semifinale mot Frankrike med et kremmerhus, kastet han mer bensin på bålet for spansk suksess.

Yamal, som har fått sitt store gjennombrudd i Barcelona det siste året, er Spanias beste håp for å gjenerobre en plass blant verdens fremste fotballag. Høyrekanten som vokste opp en snau time fra Barcelona, har siden sjuårsalderen vært en del av klubbens akademi.

EM-semifinale i 2021 var det spanske herrelandslagets beste mesterskapsresultat siden 2012. I de tre siste VM har de ikke greid å ta seg forbi åttedelsfinalen.

Med den svake statistikken i bakhånd var ikke Spania en av de største favorittene da årets EM i Tyskland ble sparket i gang. Etter å ha tatt seg videre fra en tøff gruppe med Italia og Kroatia, ble vertsnasjonen sendt ut i kvartfinalen.

I semifinalen ventet Frankrike, som mange hadde pekt på som en stor gullkandidat. Selv om «Les Bleus» tok ledelsen, ble Kylian Mbappé og co. etter hvert utspilt av et godt spansk lag.

Stjerneskuddet Yamal og Dani Olmo fikset seier.

Tolv års ventetid

Flere eksperter hevet øyenbrynene da forbundsmannen Luis de la Fuente ble hentet inn som ny landslagssjef. Han hadde vært trener for ulike aldersbestemte landslag i nesten ti år før han fikk toppjobben i 2022.

Siden den gang har han fått det spanske landslaget til å funke etter tolv år uten mesterskapssuksess.

«De la Fuente er den mest usannsynlige type person til å sette alt dette sammen. En mann nesten totalt blottet for ego, og en som tror på laget i stedet for individualister», skriver fotballekspert Guillem Balagué i en spalte hos BBC.

Under De la Fuentes ledelse vant Spania EM for både U19- og U21-lag. På disse lagene har han hatt flere av spillerne som nå blomstrer i EM.

– Jeg har tenkt på dette siden min første dag i jobben. Jeg vet hva de kan gjøre, og de beviser det. Denne finalen har vært i emning siden dagen jeg ble ansatt, sa De la Fuente etter seieren over Frankrike.

Les også: Spania jakter historisk EM-tittel etter fire minutters snuoperasjon mot Frankrike

Trente i sandaler

Mellom 2008 og 2012 vant Spania VM én gang og EM to ganger. I det laget var spillere som Andres Iniesta, Xavi og Fernando Torres sentrale. Nå er en ny spansk gullgenerasjon på trappene.

Balagué har lang fartstid som fotballviter. I BBC-spalten beskriver han noe av det som har ført Spania tilbake i toppsjiktet i europeisk fotball.

Han peker blant annet på at landslaget i fjor høst måtte trene i sandaler før VM-kvalifiseringskampen mot Georgia etter at fotballskoene hadde blitt glemt da de reiste.

«Episoden skapte en lagånd som vi kan se gevinsten av nå», skriver Balagué.

I selve kampen var både Olmo og Marco Asensio skadet, noe som ga plass til Yamal (16) og Nico Williams (21). Spania vant 7-1, og det var bare en forsmak på det som skulle vente.

Les også: Deschamps får fortsette som Frankrike-trener: – Ingen grunn til å stille spørsmål

Ny gullalder

Spanias startellever mot Frankrike hadde en gjennomsnittsalder på 27 år. Der var det mange veteraner, men også spillere som skal forme den spanske fotballfremtiden.

– Vi har sett en genistrek fra et geni. Vi er veldig heldige for at han er spansk. Vi har et lag som er veldig bra nå, men jeg tenker mer på framtiden, sa De la Fuente om Yamals mål i semifinalen.

Yamal, som fyller 17 år lørdag – dagen før EM-finalen – har vært en av lagets beste spillere i mesterskapet. Nå er det intens spenning i Spania om han kan skyte landet til gull.

Spania har vunnet alle sine åtte foregående kamper. Finalen mot England spilles på Olympiastadion i Berlin søndag kveld.

– Det kommer til å bli et stort skue. England er fysisk veldig sterke, men vi ønsker å dominere med vår stil og prøve å unngå feil, sier den spanske landslagssjefen i forkant av finalen.

Med seier blir Spania EM-historiens mestvinnende nasjon med fire titler. Tyskland står med tre (to som Vest-Tyskland).

– Vi skal ta Spania tilbake til der de hører hjemme, sier De la Fuente.

Les også: Watkins skøyt England til EM-finale etter omdiskutert VAR-straffe: – Veldig heldige