Watkins skøyt England til EM-finale etter omdiskutert VAR-straffe: – Veldig heldige

Gareth Southgates menn har imidlertid fortsatt til gode å vinne en EM-tittel. 2021-finalen var deres første i EM-historien og den tapte de på straffer mot Italia. Britene har heller ikke vunnet et stort internasjonalt mesterskap siden VM i 1966.

14. juli i Berlin kan det endelig skje igjen. Da venter Spania, som vant 2-1 over Frankrike i tirsdagens semifinaleoppgjør.

Xavi Simons sendte nederlenderne i ledelsen etter bare sju minutter med en drømmescoring, før Harry Kane utlignet på en omdiskutert straffe. På overtid satte Ollie Watkins inn matchvinnerscoringen som fikset finalebillettene for England.

Nederland fikk en drømmestart på kampen da Xavi Simons banket til fra utenfor 16-meteren etter bare sju minutter, og sendte «den oransje veggen» til himmels.

– Han har vært kritisert for å være for ubesluttsom rundt motstanderens 16-meter, men her vinner han ballen, setter fart og er alt annet enn det når han banker den opp i krysset, kommenterte Brede Hangeland på TV 2.

Nederland klarte imidlertid ikke å holde på ledelsen i lenger enn elleve minutter før Harry Kane satte inn utligningen fra krittmerket. Straffen kom etter at Denzel Dumfries taklet Kane i det han fyrte av et skudd. Dommer Felix Zwayer lot den først passere, før VAR anbefalte han om å se den i reprise.

Målet gjorde Kane til den mestscorende spilleren i EM-historiens utslagsrunder. Før onsdagens oppgjør hadde Kane notert seg for fem mål i sluttspillskamper.

Straffen har i etterkant blitt heftig diskuterte verden over.

– Veldig heldige

– Det er aldri straffe. Jeg kan ikke tro at dommeren ble bedt av VAR om å se på den. Og da kan jeg ikke tro at han ga det (straffe). Hvis England vinner denne kampen, har de flaksen på sin side, sa Jamie Carragher hos Telegraph.

Den tidligere Liverpool-spilleren fikk støtte av den tidligere britiske dommersjefen, Keith Hackett:

– Dommerens første vurdering av hendelsen var god. VAR skulle ikke brutt inn, etter min mening er det i strid med de «klare og åpenbare» kriteriene, sa han og fortsatte:

– England var veldig heldige som ble tildelt et straffespark takket være VARs feil.

TV 2s Jesper Mathisen er på den andre siden klokkeklar at både VAR og dommeren endte på riktig beslutning.

– Godt dommeren til slutt fikk tatt riktig avgjørelse. Se hvordan fotbladet vrir seg i det han blir stemplet. Den gjør vondt, og sånn kan man selvfølgelig ikke opptre i eget felt, skriver han på X.

I løpet av første omgang var England bare centimeter unna å fullføre snuoperasjonen da Phil Foden først prøvde seg fra skrått hold, men Dumfries reddet på strek. Ti minutter senere banket Manchester City-stjernen til igjen, men denne gangen var det stolpen som sto i veien for en 2-1-scoring.

Saka-annullering

Situasjonen ble heller ikke noe lettere for nederlenderne da Memphis Depay måtte ut med skade etter en drøy halvtime.

Ronald Koemans menn klarte likevel å holde unna det neste kvarteret og kunne dermed på til pause på 1-1.

Etter hvilen byttet Southgate inn Luke Shaw for Kieran Trippier, mens Wout Weghorst kom inn for Donyell Malen i det nederlandske angrepet.

– Et herlig utgangspunkt. To lag som bytter for å skape mer fremover, mente Hangeland.

Andre omgangs første store sjanse kom imidlertid ikke før etter 20 minutter da nederlenderne slo et innlegg som Virgil van Dijk banket på mål, men en våken Jordan Pickford dyttet ballen ut til corner.

Med 13 minutter igjen på klokken kom Simons seg til en ny stor skudd mulighet, men denne gangen traff han ikke like rent på ballen og sleivet den i hendene på Pickford.

To minutter senere traff imidlertid Bukayo Saka klokkerent, men til britenes fortvilelse ble scoringen avvinket for offside. Ett minutt på overtid ble Watkins den store helten.

















