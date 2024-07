Ble vugget av Messi – nå skal han skyte Spania til EM-bragd

I 2007 ble Yamal avbildet sammen med Lionel Messi i en veldedighetskalender. Frilansfotograf Joan Monfort (56) har i en årrekke fotografert verdens største idrettsstjerner på jobb. Settingen i 2007 var en helt annen, husker han tilbake til.

– Messi er en ganske introvert person. Han visste ikke hvordan han skulle holde en baby, sier Monfort.

På daværende tidspunkt var Messi 20 år og hadde ennå ikke slått gjennom som den superstjernen han senere ble i Barcelona. Kalenderen var til inntekt for Unicef, og Yamal og hans familie hadde vunnet et lotteri om å være med der.

Monfort visste ikke at det var Yamal på bildene før en venn kontaktet ham og fortalte at de hadde gått viralt på nettet. Det var faren til Yamal som hadde publisert det på Instagram med teksten «Starten for to legender».

Tross sin lange fartstid har Monfort aldri opplevd så mye styr rundt bildene sine.

– Det er veldig spennende å bli assosiert med noe slikt. Det er en veldig fin følelse, sier han.

Yamal slo for alvor gjennom i Barcelona sist sesong og har vært en viktig brikke for Spania hittil i EM. Han fyller 17 år lørdag. Spania møter Frankrike til semifinale i kveld.

Les kommentar: Spania er favoritt fordi de i hvert fall glimtvis har vist fram toppnivået sitt