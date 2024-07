Fotballen og fransk valg: Sterkest til venstre

De franske velgerne demmet opp for høyrebølgen, landslaget deres spiller semifinale mot Spania i kveld og om noen uker skal OL åpnes i Paris. Alt sammen skaper både sportslige og politiske stemninger i Frankrike, men det franske valgets utfall har en fascinerende kobling til fotball-EM.

Ingen kan hevde at det hadde noen avgjørende betydning, men det fikk i hvert fall fart på valdeltagelsen da det høyreekstreme partiet Nasjonal Samling (RN) vant den første valgrunden. Det fikk Kylian Mbappé til å oppfordre det franske folk til å redde landet fra høyreekstremisme. Utspillet vakte oppsikt for Frankrikes største fotballnavn er ikke kjent for politiske utspill.

– Lettelsen er like stor som bekymringen var de siste ukene. Gratulerer til det franske folket som mobiliserte slik at dette vakre landet ikke blir styrt av ytre høyre, skrev Jules Koundé på X etter søndagens overraskende valg der den nye koalisjonen på venstresiden ble valgets vinner. – Folkets seier, istemte Aurélien Tchouaméni.

At idrett og politikk ikke hører sammen har jo vært en feilslutning siden konkurranseidretten ble oppfunnet. Men det er sjelden man ser et så direkte engasjement som det de franske spillerne har vist. Vi tror det sitter langt inne at Norges lagkaptein Martin Ødegaard ville komme med råd om hva norske velgere burde stemme ved neste valg.

Nå har Marine Le Pens ytre høyre-parti uansett gjort et historisk godt valg. Men det fikk ikke flertall. Det ble mobilisert kraftig for å demme opp for høyrebølgen og valgdeltakelsen søndag var altså den høyeste på over 40 år. Vi vil tro Mbappés utspill i hvert fall fikk noen til å tenke seg om.

– Denne tendensen med at skuespillere, fotballspillere og sangere går foran og forteller franskmenn hvordan de bør stemme, og spesielt folk som tjener 1300 eller 1400 euro i måneden, mens de selv er millionærer eller til og med milliardærer som bor i utlandet, begynner å bli dårlig mottatt i landet vårt, sa Marine Le Pens om Mbappés utspill. Hun hadde selvsagte poeng, men konflikten går dypere enn hva folk har i månedslønn. Det har vært spenninger rundt det franske landslaget siden den første fargede spilleren ble tatt ut i troppen i forrige årtusen. Nå er ikke det noe tema lenger, men historien ligger der og ulmer.

Nå kan de franske spillerne gratulere hverandre med valgutfallet selv om ingen ennå vet hva slags regjering det blir ut av dette. Det spillerne kan gjøre noe med er å vinne tirsdagens semifinale mot Spania. Kylian Mbappé er en av mesterskapets mange stjerner som har levert langt under pari. Det forventes mer. Men Frankrike er fortsatt med og plutselig kan dette mannskapet blomstre. Spania er favoritt fordi de i hvert fall glimtvis har vist fram toppnivået sitt. Kan du by på en rett venstre, Kylian Mbappé?

FAKTA

Semifinalene i EM spilles slik:

Tirsdag 9. juli kl. 21.00: Spania – Frankrike i München. TV2.

Onsdag 10. juli kl. 21.00: Nederland – England i Dortmund. TV2.

Finalen spilles søndag 14. juli kl. 21.00 i Berlin.

