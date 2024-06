37 europeiske lag har spilt mesterskap siden Norge var med sist. - Vi bør satse mer

I disse dager er det 24 år siden Norge deltok i EM. Det var landslagets tredje mesterskap på seks år. Lite tydet da på en sluttspilltørke som skulle komme til å vare i over et kvart århundre.

Norges neste håp blir VM i 2026. Kvalifiseringen dit blir den 13. i rekken etter europamesterskapet som bød på norsk åpningsseier over Spania og exit i gruppespillet.

Georgia kom med

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har 55 medlemsland. Av disse har 37 tatt seg til VM, EM eller begge deler siden 2000. Sist ut er Georgia.

Den tidligere sovjetrepublikken var i samme pulje som Norge i EM-kvalifiseringen. Laget endte bak Ståle Solbakkens menn og ble bare nummer fire, men tok vare på ekstrasjansen som lå i omspillet i nasjonsligaen. Den muligheten fikk aldri Norge.

– Vi burde ha vært der. Vi var klart bedre enn Skottland i begge kamper i kvalifiseringen, men klarte ikke å komme over målstreken, sa Solbakken etter 1-3-tapet for Danmark nylig.

Må satse større

Kostnadene til herre- og kvinnelandslaget har økt markant de siste årene. Tross sportslig fiasko ser ikke Norges Fotballforbund på det som et overforbruk.

Det sier fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken i en felles uttalelse til VG.

– Noen vil kanskje tenke at vi bruker mye penger på våre A-landslag. Sammenlignet med andre poster i budsjettet kan det se slik ut, men i forhold til gevinstene måloppnåelse vil gi er det ikke slik at vi bruker for mye på landslag og toppfotball.

Fredag starter nok et mesterskap for menn uten Norge. Senere i sommer avvikles OL for fjerde gang på rad uten et norsk kvinnelag.

Kraftig økning

I fjor brukte NFF 51,3 millioner kroner på herrelandslaget. Det var en økning på over 30 prosent målt mot 2019-tallene. På kvinnesiden økte forbruket fra 35,5 til 60,9 millioner kroner. Det hører med til historien at Norge i 2023 spilte VM i New Zealand.

Neste år skal en ny strategiplan vedtas av NFF. Få av de sportslige målene for A-landslagene i inneværende periode er blitt oppnådd.

– For oss som er satt til å lede norsk fotball, vil anbefalingen være klar: Vi bør satse mer, ikke mindre, på landslag og toppfotball i årene som kommer, skriver Løken og Klaveness til VG.

De mener det er nødvendig hvis Norge skal holde tritt og kunne ta steg internasjonalt.





FAKTA

Disse 37 nasjonene har tatt seg til sluttspill siden 2000 (maksimalt 12):

* 12: Frankrike, Portugal, Spania, Tyskland

* 11: England, Kroatia

* 10: Italia, Sveits

* 9: Nederland, Polen

* 8: Danmark, Russland, Sverige

* 7: Belgia, Tsjekkia

* 5: Hellas, Tyrkia, Ukraina

* 4: Serbia, Slovakia, Østerrike

* 3: Irland, Romania, Slovenia, Ungarn, Wales

* 2: Albania, Island, Skottland

* 1: Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Finland, Georgia, Latvia, Nord-Irland, Nord-Makedonia, Serbia-Montenegro (*)

* Montenegro har ikke tatt seg til sluttspill på egen hånd, Serbia har klart det fire ganger.

Ikke i sluttspill siden 2000:

* Andorra, Armenia, Aserbajdsjan, Belarus, Estland, Færøyene, Gibraltar, Israel, Kasakhstan, Kosovo, Kypros, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Moldova, Norge, San Marino.

Årets fotball-EM spilles i sin helhet i Tyskland. Det varer fram til 14. juli.

