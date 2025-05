Oslopolitiet advarer: – Skolenedleggelser kan få negative konsekvenser

Jane Bechmann Dahl leder forebyggende enhet i Oslopolitiet. Hun forklarer:

– Vi har en bestemmelse i plan- og bygningsloven som sier at det skal tas kriminalitetsforebyggende hensyn i planprosesser. Dessverre opplever vi at disse vurderingene ikke er godt nok ivaretatt i Utdanningsetatens forslag til ny skolebehovsplan. Noe vi mener er mangelfullt, sier Dahl til Dagsavisen.

– Dette perspektivet mener vi må løftes fram og tydeliggjøres på en helt annen måte, legger hun til.

Som en av de viktigste høringsinstansene i arbeidet med forslag til ny «Skolebehovsplan 2026-2045» for grunnskolen i Oslo, legger Oslopolitiet ikke fingrene imellom.

I sitt høringssvar, som ble levert onsdag 14. mai, skriver politiet rett ut at den foreslåtte skolebehovsplanen «i for stor grad fokuserer på rent skoletekniske forhold, og ikke godt nok tar inn over seg et mer helhetlig perspektiv på hvor viktig institusjon en skole er i et lokalsamfunn».

«Det kan spares penger på skolebudsjettet ved å legge ned noen skoler, men det kan også være slik at kommunen utgifter på andre områder øker mer enn den antatte besparelsen på skolebudsjettet», skriver Oslo politidistrikt videre.

---

Bakgrunn

Den 15. mai i fjor sendte Byrådsavdeling for utdanning et oppdrag til Utdanningsetaten der de ble bedt om å «vurdere mulighet for å nedskalere kapasitet» i Osloskolen, med henvisning til «nye og synkende elevtallsframskrivinger».

I mars 2025 kom svaret fra Utdanningsetaten. De foreslår å legge ned de fem skolene Trosterud, Maridalen, Sørkedalen, Nordpolen og Møllergata skoler. I tillegg foreslås det større endringer ved 19 hovedstadsskoler. En barneskole kan bli omgjort til ungdomsskole.

Utdanningsetaten foreslår også å stoppe utbyggingen av Hoff, Frysja, Verdensparken og Holtet skoler, og droppe nybygg på Mortensrud.

Kilde: Skolebehovsplan 2026–2045.

---





Jane Bechmann Dahl, leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt. (Politiet)

Virker trygghetsskapende

Etter Oslopolitiets mening er skolen en av de aller viktigste kriminalitetsforebyggende arenaene for barn og unge i hovedstaden:

– Per i dag gjenspeiles dette ikke i planforslaget som nå ligger på bordet. Etter vår mening må ulike forslag og tiltak – og ikke minst skolenedleggelser, vurderes opp mot trygghet og kriminalitetsforebyggende hensyn, understreker Jane Bechmann Dahl.

Gjennom sitt oppfølgingsansvar ute på skolene, er politibetjenter ved de ulike nærpolitiseksjonene tett på ungdomsmiljøene. Lokal og individrettet forebygging står sentralt. Dette gjør at lokalt politi har inngående kjennskap til kriminalitetsbildet og de utfordringer som kan være fremtredende på den enkelte skole.

Møllergata er blant skolene som foreslås lagt ned. (Terje Bendiksby/NTB)

I sitt høringssvar uttrykker politiet forståelse for at skolestrukturen må endre seg i takt med samfunnets utvikling, innenfor gitte økonomiske rammer. At skoletilbudet må tilpasses fremtidige elevtall og utvikling, ansees som positivt.

Likevel uttrykker Oslopolitiet en sterk og klar bekymring knyttet til flere av de foreslåtte skolenedleggelsene på Trosterud, Maridalen, Sørkedalen, Nordpolen og Møllergata skoler:

«Nedleggelser av skoler kan få negative konsekvenser for nærmiljøet, spesielt når det gjelder positiv sosial kontroll, inkludering, integrering, trygghet og kriminalitetsutvikling. Skolenes tilstedeværelse bidrar til daglig aktivitet og uformell sosial kontroll, noe som virker trygghetsskapende både på dag- og kveldstid», skriver politiet.

Les også: – Ungen min sa «det er for farlig for deg å jobbe i fengsel, pappa»

– Må ha klare planer

Oslopolitiet viser videre til at dersom skoler legges ned og lokalene blir stående tomme over tid, kan dette etter politiets mening øke faren for at området utvikler seg i negativ retning.

«Våre erfaringer viser at fravær av organiserte og lovlige aktiviteter ofte gir rom for uønsket aktivitet som kan være både kriminalitetsfremmende og utrygghetsskapende for beboere og barn i nærmiljøet», skriver politiet.

– Hvis man først skal legge ned skoler, er det viktig for oss at det foreligger klare planer for bygget. Ellers kan mørklagte bygg fort bli et område der det oppleves som utrygt å bevege seg rundt, og der det lett kan foregå kriminelle handlinger, sier leder for forebyggende enhet i Oslo politidistrikt, Jane Bechmann Dahl til Dagsavisen.

Foreldre og elever demonstrerte 1. mai mot de planlagte skolenedleggelsene. (Heiko Junge/NTB)

Oslopolitiet understreker flere ganger i sitt høringssvar at skolen er noe langt mer enn en undervisningsarena, med en sentral rolle for samfunnsutviklingen. Det vises her til aktuell forskning som blant annet dokumenterer at skolen: Bidrar til stabilitet, trivsel og forebygging, bygger sosial kapital og fellesskap i nærmiljøet og er et naturlig samlingspunkt for foreldre, barn og ansatte.

Det snakkes også om at en skole på mange måter er «eyes on the street» – altså øyne ute i gata som øker folks trygghetsfølelse.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Krever grundigere vurdering

I sitt høringssvar gir politiet også en nærmere vurdering av situasjonen for lokalsamfunn og nærskoler, der de mener endringene kan påvirke kriminalitetsforebygging i barne- og ungdomsmiljøene. Her er et utdrag:

Majorstuen skole (forslag om ungdomsskole med åtte paralleller). Politiet svarer:

En økt mengde ungdom som daglig passerer igjennom området kan føre til flere uønskede hendelser i form av økt åpenlys rusbruk/omsetning og mer annen kriminalitet.

Møllergata skole (foreslått nedlagt). Politiet svarer:

Møllergata skole utgjør en sentral del av det trygghetsskapende og forebyggende arbeidet i nærmiljøet. En nedleggelse kan bidra til å endre kriminalitetsbildet og skape større utrygghet – særlig dersom bygget blir stående ubrukt over tid.

Nordpolen skole (foreslått nedlagt, omgjøring til videregående skole). Politiet svarer:

Skolen ligger i bydelen med høyest andel kommunale boliger i Oslo, og grenser til adresser med betydelige sosiale utfordringer. Likevel har skolen klart å skape gode læringsmiljøer og oppnå svært gode resultater, slik politiet erfarer.

Skolen er et eksempel på hvordan skoler kan være en særdeles viktig trygghetsfaktor for barn og unge som ikke finner tilstrekkelig trygghet hjemme eller i sitt nærmiljø. Skolen kompenserer for belastninger i nærmiljøet og kan være et av de viktigste forebyggende tiltakene vi har.

Politiet anbefaler derfor at forslaget om nedleggelse også vurderes opp mot trygghets- og kriminalitetsforebyggende hensyn.

Sentrum øst og Nordstrand. Politiet svarer:

Utdanningsetaten foreslår ny ungdomsskole med åtte paralleller i Bjørvika og fire på Karlsrud. Ny barneskole på Holtet etableres ikke, og Bekkelaget skole videreføres med lavere kapasitet.

For lokalmiljøet i bydel Nordstrand innebærer endringene at elever fra Ekeberg og Nedre Bekkelaget skoler får ny skole i Bjørvika som sin ungdomsskole. Elever fra Bekkelaget og Karlsrud vil gå på Brannfjell ungdomsskole. Mens ny barneskole på Holtet ikke blir etablert.

Som nevnt i analysen vil elever som skal starte på nye Bjørvika skole på ungdomstrinnet få lengre reisevei. Enkelte elever vil fortsatt være 13 år når de starter i 8. klasse på ungdomstrinnet.

Erfaringer nærpolitiet har gjort seg i bydel Nordstrand, er at mange ungdommer er sterkt knyttet til lokalmiljøet sitt, gjerne gjennom organiserte fritidsaktiviteter. Disse idrettslagene er lokalt forankret.

Groruddalen øst. Politiet svarer:

Utdanningsetaten foreslår å bygge ny Haugerud ungdomsskole og utvide til U8 (skole med åtte klasser på samme trinn). Videre å avvikle Trosterud barneskole, samt omstrukturere Lindeberg skole.

Nærpolitiet har erfaringer med at flere ungdommer i bydelen er svært opptatt av sin geografiske tilhørighet, og det sees tydelige konfliktlinjer mellom enkelte av bydelens ungdommer. De skaper seg tilhørighet i gruppene og politiet vet at noen av disse grupperingene har svært lav terskel for bruk av vold og trusler. Ved å omstrukturere Haugerud skole til U8, vil flere av disse ungdommene samles.

Tross for at politiet har forståelse for både klima og behov for økonomiske besparelser, er politiet bekymret for en “middels negativ virkning” for nærmiljøet. Nærmiljøet er allerede svært sårbart og det stilles spørsmål ved om risikoen og vurderingene kan være undervurdert.

Østensjø. Politiet svarer:

Utdanningsetaten foreslår å videreføre Mortensrud skole (B3) i nåværende anlegg, fremfor å etablere en ny og større skole i forbindelse med områdeutviklingen på Mortensrud.

Utformingen av bygningsmassen på den eksisterende Mortensrud skole er problematisk sett i fra et kriminalitetsforebyggende perspektiv. Skolen har mange hjørner, kroker, takutspring og gjemmesteder -og er et område aktører i kriminelle nettverk benytter til å gjemme unna gjenstander eller til å ha møter seg imellom. Dette fordi det er krevende å ha sosial kontroll i dette området på kvelds- og nattestid uten bruk av svært store ressurser.

«Mortensrudprosjektet» har forespeilet beboere og nærmiljøet en ny skole, nye nærtilbud og tilførsel av kvalitet. Ved å ikke gjennomføre endringen som allerede er kommunisert, kan det oppleves som en ny nedprioritering og forsterkelse av stigma. I tillegg kan tilliten til offentlige etater bli negativt påvirket.

Les også: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)

Les også: Åge Aleksandersen synger ut: – Det er et oppriktig raseri som ligger bak