Et mesterskap i omstillingens tegn

Fredag sparkes årets europamesterskap i fotball i gang, når Tyskland tar imot Skottland i München. En kamp Norge kanskje kunne deltatt i, hvis vi ikke hadde kollapset hjemme mot de samme skottene en sommerdag for nesten ett år siden. Ingen nasjon har nå ventet lenger på å få delta i et EM siden forrige gang de var i EM, og for Norge blir ventetiden nå minimum to år til, og kanskje også ikke før i 2028.

Årtusenskiftet er lenge siden. Verden skulle gå under på grunn av datamaskiner som ikke taklet overgangen, og vi var langt unna det samfunnet vi i dag har med smarttelefoner, Facebook, Snapchat, Tik-Tok, sosiale medier og hva det måtte være. Norge røk da ut i gruppespillet, men det mesterskapet var også forrige gang Frankrike vant sitt siste europamesterskap.

Ledet av Didier Deschamps som kaptein på det franske laget, og med Sylvain Wiltord som utlignet på overtid og David Trezeguet som avgjorde på golden goal i første ekstraomgang. Siden har franskmennene til dels blitt ledd ut på grunn av diverse disiplinære problemer, som da halve troppen omtrent dro hjem etter en konflikt i Sør-Afrika-VM i 2010, men nå er de på toppen av verden igjen.

I et mesterskap der mange av de store nasjonene kommer med mannskap som bærer preg av et generasjonsskifte, skader, omstillingsprosesser eller der det er enkelt å peke på at de ikke er hva de engang var, har ikke Frankrike det problemet. Franskmennene har god dekning i hver eneste lagdel, de har en god miks av rutine og ungdommelig pågangsmot og de har Kylian Mbappé.

Didier Deschamps har vist at han kan lede det franske laget til seier før, da han vant VM i 2018 og kom til finale i 2022 der han tapte for Lionel Messi og Argentina etter en fantomredning av Emi Martinez på Randal Kolo Muanis skudd på overtid av andre ekstraomgang. Deschamps har vunnet Nations League, og kan i dette mesterskapet bli den første i historien til å vinne alle tre landslagsturneringen som trener. I tillegg kan han kopiere Berti Vogts som den andre i historien til å vinne EM både som spiller og trener.

Vi mener Frankrike er den største favoritten til å få det til, men at det ikke mangler på utfordrere. Sterkest av dem er kanskje England, som har en angrepsrekke det lukter svidd av med Harry Kane, Phil Foden, Cole Palmer, Bukayo Saka og ikke minst Jude Bellingham. De har en overflod av talent i de offensive rekkene, men hos England er det større spørsmål rundt laget enn det er i Frankrike. Først og fremst om Gareth Southgate, der meningene fortsatt er delte om han er en god nok trener til å få ut det beste av sitt mannskap.

Klarer Southgate å finne balansen i laget, med et forsvarsledd der det er spørsmål rundt venstrebackplassen og midtstopperkonstellasjonen. Harry Maguire rakk ikke mesterskapet etter skade, og Luke Shaw er med i troppen til tross for at han ikke har spilt mye fotball. Hvordan er formen til John Stones etter en skadeplaget sesong, og er Lewis Dunk, Ezri Konsa og Marc Guehi gode nok sammen med Stones? Hvem skal spille ved siden av Declan Rice på midten, og i det hele tatt er det flere spørsmålstegn rundt England.

Det samme kan sies om alle tre stormaktene i dødens gruppe B, der både Spania, Italia og Kroatia har sendt sterkere tropper til mesterskap tidligere. Italia er regjerende mestere, men det var med Chiellini og Bonucci i midtforsvaret, Marco Verratti på midten og en Federico Chiesa i storform. Donnarumma ble kåret til mesterskapets beste spiller, og Leonardo Spinazzola var spinnvill på sin back. Kroatene sender stort sett det samme mannskapet de har sendt de siste 15 årene, men har alderen endelig tatt de igjen?

Hos Spania er det mye småfikst, men er vi nå tilbake til de utgavene der laget spilte mye god fotball, men ikke hadde det siste nivået inne til å vinne. Lamine Yamal blir EMs yngste gjennom tidene, som er veldig gøy, og for Portugal blir Pepe EM-historiens eldste hvis han spiller. Et Portugal-lag som ikke så mange har med i favorittsjiktet, men som har massevis av kvalitet i alle ledd. Belgia har fortsatt Kevin De Bruyne og Romelu Lukaku, men har de kastet vekk potensialet til sin gylne generasjon der mange nå har gitt seg.

Vertsnasjon Tyskland har vært nede i en bølgedal, og det samme med Nederland. Frenkie de Jong var et stort tap for sistnevnte, og Julian Nagelsmann har tatt ut et lag der det snakkes mer om de som ikke er med enn de som er med. Det er et mesterskap i omstillingens tegn, der veldig mange av de ledende fotballnasjonene går gjennom et generasjonsskifte og det kan stilles spørsmål rundt mange av plassene.

Det landet du kan gjøre det minst ved er Frankrike, og derfor er det forhåndsfavoritter. Så vet vi at det nesten eneste som er sikkert i et mesterskap, er at forhåndsspådommene ikke slår til. Derfor gleder jeg meg til å reise ned til Tyskland, og finne ut av hvilke spillere og hvilke lag som vil overraske oss. Både positivt og negativt.

En ting som er deilig er at årets mesterskap også står i fotballens tegn. Selv om Ukraina er med, og selv om det fortsatt er krig i Europa, så går vi inn i et mesterskap nå der fotballen står i fokus. Det er det noen år siden sist, og med det alltid ekspanderende VM og FIFAs flørting med Saudi-Arabia, kan det bli lenge til neste gang. Derfor må det også nå være lov til å glede seg, og bare nyte EM for det fotballeventyret det er.

Slik spår Dagsavisen EM går

Tabelltips

Gruppe A: 1) Tyskland. 2) Ungarn. 3) Sveits 4) Skottland

Gruppe B: 1) Spania. 2) Italia. 3) Kroatia. 4) Albania

Gruppe C: 1) England. 2) Danmark. 3) Serbia. 4) Slovenia.

Gruppe D: 1) Frankrike. 2) Nederland. 3) Østerrike. 4) Polen

Gruppe E: 1) Belgia. 2) Ukraina. 3) Slovakia. 4) Romania.

Gruppe F: 1) Portugal. 2) Tsjekkia. 3) Tyrkia. 4) Georgia.

Vårt tabelltips vil gi følgende utslagsrunder:

Åttedelsfinaler: Spania slår Østerrike, Tyskland slår Danmark, Portugal slår Kroatia, Nederland slår Ukraina, Belgia slår Sveits, Frankrike slår Tsjekkia, England slår Tyrkia og Italia slår Ungarn.

I kvartfinalen tror vi Spania slår Tyskland, Portugal slår Nederland, Frankrike slår Belgia og England slår Italia.

I semifinalen tror vi Spania slår Portugal og at Frankrike slår England.

I finalen tror vi Frankrike slår Spania og vinner EM.

