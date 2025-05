Forfatter: – Amerikansk økonomi er bygd på utnytting

– De var så håpefulle! Når bare kommunismen ble borte, ville alt bli bra. Bulgaria kom til å bli akkurat som Vesten, omtrent over natta. Folk trodde på det! sier den bulgarske forfatteren Joanna Elmy til Dagsavisen.

– Generasjonen som vokste opp under kommunismen og fortsatt var unge da den falt i 1989, opplevde en voldsom splittelse. Plutselig våknet de opp i noe totalt ukjent. 1990-åra var knallharde i Bulgaria. Men optimismen var der. Den splitta generasjonen, altså min foreldregenerasjon, innprenta i ungene sine at vi måtte gjøre alt de aldri kunne. Dra ut. Se verden. Tjene masse penger. Være fri.

– Vi måtte skape det livet de aldri hadde muligheten til å leve, lød leksa. Men så dro vi ut … og oppdaget at verden absolutt ikke levde opp til forventningene foreldrene våre hadde til den. Og at hjemlandet ikke ble som de forventet, det heller, sier Elmy.

«Født av skyld»

Debutromanen hennes fra 2021, «Født av skyld», er akkurat oversatt til norsk. Snart utgis den også i Storbritannia, Frankrike, Tyskland og flere andre land.

Hovedpersonen i boka er Jana. Hun er født på 1990-tallet, og tilhører generasjonen som drar ut.

– Hun føler hun må. At hun ikke er god nok om hun bare blir i hjemlandet. Det blir feil uansett hva hun gjør. Hadde hun blitt, ville hun angret på det også, sier Elmy.

Visum til USA

Jana drar til østkysten av USA på et såkalt J1-visum. Ifølge reglene er dette et visum «for kulturutveksling».

– I praksis er det et visum for billig arbeidskraft fra Øst-Europa. Særlig i sommersesongen, innen landbruk eller turisme. Et typisk eksempel på at kapitalismen ikke fungerer uten utbytting. De unge østeuropeerne får betalt, men lønna er lav, og folk har få eller ingen andre rettigheter, sier hun.

Visumet gir normalt arbeidsløyve i seks måneder. Men mange blir mye lenger. Jana i boka blir kjent med folk som har vært i USA i årevis. De gjør rent og lager mat, serverer og ordner – og holder fint kjeft når sjefen er urimelig.

– Det er stilltiende aksept for at folk blir værende på J1-visum. Selv om man bryter en haug regler, forklarer Elmy.

Billig arbeidskraft

Hun vet hva hun snakker om. Hun dro selv på J1-visum og jobbet i turistindustrien i USA som 19-20-åring.

– Det fascinerende er at de bedriftseierne som benytter seg av disse lugubre ordningene, nesten alltid stemmer republikansk. De heier på Trumps Amerika-først-politikk. De vil at folk uten papirer skal kastes ut av USA. Samtidig tjener de økonomisk på at de samme utlendingene oppholder seg der ulovlig, sier Elmy.

– Uten disse folka ville det ikke vært noen som kunne ta seg av disse republikanernes behov på typiske turistdestinasjoner. Østeuropeere tar jobber på hoteller og restauranter som ingen hvit amerikaner ville utført, i hvert fall ikke til den luselønna østeuropeerne får, uten noen velferdsgoder, sier hun.

Nedover med USA

De andre arbeiderne som tar lignende jobber, kommer fra Latin-Amerika. De behandles minst like dårlig.

– Amerikansk økonomi er bygd på utnytting av fattigfolk uten rettigheter. Spørsmålet er hvor mye lenger det kan fungere. Det går nedover med USA, sier Elmy.

– Vi har lenge akseptert landets myte om seg selv. Ikke minst i Øst-Europa. Vi tenkte vi hadde vunnet over det onde, over kommunismen. At de snille vant og verden bare kom til å bli bedre og bedre framover, sier hun, og fortsetter:

– Vi tenkte at USA er en progressiv spydspiss for bra ting, for demokrati og inkludering og framsteg. Men sånn er det jo ikke. USA har alltid drevet med segregering og utestenging av folk og grupper. Kapitalismen slik den ble utvikla for 250 år siden er basert på undertrykkelse. Om økonomien skal vokse uendelig, må noen ofre seg for det. Først slaver, så en lang rekke annenrangs innvandrere. Folk fra det Trump kaller «shithole countries», sier Elmy.

Folk flest

Hun har studert historie i Paris og i Amsterdam. Romanen hennes, «Født av skyld», vitner om det.

– Historiebøkene er stort sett skrevet av menn, om menn. Mitt eget lands historie er intet unntak. Bøkene dokumenterer kriger og kamper, heltemot og ære. Men jeg bryr meg mer om hverdagen. Om vanlige folks liv. Jeg ville skrive om det, med min egen familie som utgangspunkt. «Født av skyld» er ingen selvbiografi. Men alt jeg skriver er sant, sier Elmy.

Hver av de tre kvinnene hun skriver om, representerer en generasjon bulgarere: Jana, moren hennes, og bestemoren.

Bulgarias historie

Resultatet er ingen lærebok, men en fortelling om et samfunn som går fra kommunisme til kaos. Folk får etter hvert demokrati. Men ikke bedre økonomi, tvert om.

– Vi er alle påvirket av omgivelsene våre, av valgene vi kan ta innenfor det systemet vi lever i. Jeg har observert min mor og hennes generasjon. Min bestemor og hennes. Snakket med dem, lyttet til historier. Da dukker de større mønstrene opp. Ting som er typiske for mange, som formet hele grupper, sier Elmy.

Den vanskelige friheten

Bestemoren hennes, født i 1940, levde et tøft liv.

– Hun sto imot kommunistene. Ble kalt fascist, og fikk ingen bra jobb. Sønnen hennes fikk ikke plass på noen bra skoler, alt sånt. Likevel sto hun imot. «Det eneste ingen kan ta fra deg, er verdigheten» sa hun alltid. For meg ligger det en voldsom inspirasjon i det. I styrken hennes, sier Elmy.

Hun er selv født i 1995, moren hennes i 1968.

– Janas mor i «Født av skyld» er splittet mellom to verdener. Det er vanskelig å bare ha blitt gitt friheten. At man ikke har kriget og blødd for den, eller egentlig lært hva frihet er. Det er en rar følelse å være broen mellom to verdener, slik min mor og Janas mor og deres generasjon var.

Kvinner forsørger menn

Samtidig var det i mange tilfeller kvinnene som taklet friheten best, forklarer forfatteren:

– I 1990-åra dro mange bulgarske kvinner til Hellas og Italia for å jobbe med renhold og barnepass. Mennene følte at den typen arbeid var under deres verdighet. Så da ble unge, arbeidsløse menn uten mål og mening sittende hjemme og drikke, mens kjærestene og konene deres dro ut for å forsørge dem, sier hun.

– Det et nok et eksempel på kvinners ofte underkommuniserte betydning i historien. Jeg ville at «Født av skyld» skulle vise fram slike dette: Kvinner holder alt flytende, sier Joanna Elmy.