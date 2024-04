Vinicius-dobbel reddet Real Madrid etter Bayern-press på hjemmebane

Det spanske hovedstadslaget har vært i mesterligafinalen i fem av de ti siste sesongene. Spanjolene vant samtlige av de fem finalene.

Vinícius Júnior scoret begge gjestenes mål, mens et prosjektil fra Leroy Sané og en straffescoring fra Harry Kane holder liv i Bayerns pokaldrøm.

De har ikke vært i en mesterligafinale på fem sesonger. Da sikret de trofeet etter 1-0 over Paris Saint-Germain i finalen.

«Los Blancos» fikk en fantastisk start på kampen da det brasilianske vidunderbarnet Vinícius Júnior banket gjestene i ledelsen etter 24 minutter. Scoringen kom etter en fantastisk gjennombruddspasning fra Toni Kroos.

– Det er bare Real Madrid som gjør sånt. Det er den gamle Bayern-spilleren som ser rommet, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker og refererte til Kroos som spilte for Bayern mellom 2007 og 2014.

– Det er ingen i verden som kan slå den pasningen bedre, istemte Jesper Mathisen.

I forkant hadde imidlertid tyskerne skaffet seg en håndfull med sjanser, uten at de klarte å omsette de til scoringer.

Tysk fest

Etter hvilen fortsatte tyskerne angrepsfotballen, og bare sju åtte minutter inn i omgangen fikk de endelig uttelling da Leroy Sané fyrte av en kanonkule fra hjørnet av 16-meteren.

– Det er en soloprestasjon ut av en annen verden, fastslo Alsaker.

Og det satte virkelig fart på de tyske vertene. Bare to minutter senere var de igjen i angrep, og denne gangen måtte Lucas Vázquez ty til ulovlige midler for å stoppe Jamal Musiala.

Dermed fikk Harry Kane fullføre snuoperasjonen fra straffemerket da han sendte Andrij Lunin feil vei.

Dessverre for Bayern klarte ikke Min-jae Kim heller å stoppe Rodrygo på lovlig vis da det sto igjen åtte minutter på klokken. Dermed fikk Vinícius Júnior sette inn sitt andre mål for kvelden på straffe.

Trofé-jakt

Real Madrid har en fantastisk sesong. De har langt på vei vunnet La Liga og har fortsatt til gode å tape en kamp i Champions League.

Bayern er på sin side inne i en ordentlig vanskelig periode, hvor de for første gang på elleve år ikke vant ligaen. De røk også tidlig ut av den tyske cupen, noe som gjør at de må vinne Champions League dersom de skal avslutte sesongen med et trofé.

Det har også for lengst blitt bekreftet at trener Thomas Tuchel er ferdig i klubben etter sesongen.

Returkampen spilles i Madrid 8. mai. Før den tid tar også Real Madrid imot Cádiz i ligaen, mens Bayern skal gjeste Stuttgart. Begge kampene spilles på lørdag.

