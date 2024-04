Bellingham-scoring på overtid sikret seriegull og El Clasico-seier

Det skjedde på overtid og på pasning fra Lucas Vázquez, som var involvert i alle de tre hjemmemålene på en dag da seriegullet i praksis ble sikret.

Lucas Vázquez og Vinicius Junior samarbeidet om to utligningsmål tidligere i kampen, og Real Madrid økte med seieren sitt forsprang til serietoer Barcelona til hele elleve poeng når seks serierunder gjenstår.

Andreas Christensen og innbytter Fermin López ga gjestene ledelsen hver sin gang på Estádio Bernabeu, men håpet om å skape ny spenning i gullkampen brast i storkampen mellom lag som hadde svært ulike opplevelser i midtukas mesterligakamper.

Utslåtte Barcelona startet med aggressivt høyt press mot semifinalisten Real Madrid, som gjorde flere feil. Etter fem minutter vant gjestene ballen høyt, og Toni Kroos måtte sklitakle Robert Lewandowski i feltet og gi corner.

Raphinhas hjørnespark gikk over Andrej Lunin. Keeperhelten fra straffeseieren over Manchester City feilregnet helt, og ved lengste stolpe kunne Christensen rage over en passiv Kroos og stange inn 1-0-målet.

Våknet

Real Madrid våknet etter hvert til dåd hjemme på Bernabeu, og i det 18. minutt kunne Vinicius Junior utligne på straffespark etter et raid av Lucas Vázquez. Høyrebacken driblet først João Cancelo før han gikk innover på banen og ble felt av Pau Cubarsi.

Marc-André ter Stegen var etter straffen, men Vinicius Junior kunne juble for sitt 13. seriemål for sesongen.

I det 28. minutt holdt et nytt hjørnespark fra Raphinha på å gi Barcelona ledelsen igjen. Lamine Yamal flikket frekt ved nærmeste stolpe, og det meste av ballen var over streken før Lunin fikk slått den ut.

VAR-rommet så på de ulike TV-vinklene for å avgjøre om hele ballen hadde vært inne, men de bildene seerne fikk se ga ikke noe klart svar. Etter to og et halvt minutt ble konklusjonen at det ikke var scoring.

Les også: Citys trippeldrøm knust – Real Madrid videre etter straffedrama uten Haaland

Drama

På overtid i omgangen fikk Real Madrid en kjempesjanse da Jude Bellingham vant ballen fra Christensen høyt på banen og spilte Vinicius Junior gjennom. I stedet for å skyte, spilte han til siden mot Rodrygo, og Christensen rakk tilbake med taklingsfoten.

Barcelona slapp med skrekken, men rett etter måtte Frenkie de Jong bæres ut med store smerter etter en duell. Ved pause ble Christensen byttet ut med Fermín López, og det var sistnevnte som scoret 2-1-målet.

Det gjorde han i det 69. minutt etter et flott innlegg fra Yamal. Ferrán Torres forstyrret keeper, og Lunin ga retur rett ut til Fermín, som med en passiv Aurélien Tchouaméni som tilskuer satte ballen i mål.

Ledelsen varte bare noen minutter. Så ble Vinicius Junior spilt fram på venstresiden og slo et perfekt innlegg. Cancelo sov, og Lucas Vázquez fikk stå helt alene og skyte inn 2-2.

Det så ut til å bli resultatet helt til Bellingham dukket opp på overtid og ytterligere økte sin heltestatus i hovedstadsklubben.

Les også: Real Madrid sparte seg til City-oppgjøret – Felix-brasse reddet Barca